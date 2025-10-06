La madrugada del domingo 5 de octubre, la ciudad de Comodoro Rivadavia se vio nuevamente sacudida por un grave episodio de violencia urbana que conmocionó a la localidad petrolera.

Un ataque con arma de fuego en pleno centro de la ciudad dejó un saldo trágico: un joven fallecido y otro hombre gravemente herido, en un hecho que activó de inmediato una investigación bajo estrictos protocolos judiciales y policiales en el marco del décimo homicidio en lo que va del 2025.

UN VIOLENTO ATAQUE A TIROS EN PLENO CENTRO DE COMODORO

De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el incidente ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la intersección con la calle Ducós, muy próximo a la estación de servicio “Rodrigo”, un punto neurálgico y de alta concurrencia tanto vehicular como peatonal del centro comodorense. Esta zona, por su ubicación estratégica, suele contar con aumento del tránsito incluso en horas nocturnas.

Según fuentes oficiales, personal de la Seccional Primera fue alertado rápidamente sobre la presencia de dos hombres con heridas de arma de fuego. Ante el llamado de emergencia, las fuerzas policiales se desplazaron con rapidez al lugar.

Al arribar, constataron la presencia de dos víctimas: un joven de 25 años que presentaba un impacto en el rostro y otro hombre de 32 años con una herida en la espalda. Ambos fueron asistidos en primera instancia por equipos médicos presentes, quienes efectuaron tareas de estabilización y trasladaron urgentemente a los dos heridos al hospital regional.

LLEGÓ HACE CUATRO DÍAS A COMODORO Y LO MATARON DE UN TIRO EN LA CARA

La víctima fatal fue identificada como Ariel Nicolás, un joven oriundo de General Villegas, provincia de Buenos Aires. A pesar del rápido accionar del personal sanitario del hospital regional y de las múltiples intervenciones médicas, Ariel falleció poco tiempo después de su ingreso debido a la gravedad de sus lesiones.

En cuanto al otro hombre herido, también proveniente de la provincia de Buenos Aires , permanece internado en estado reservado, bajo vigilancia médica especializada.

Este dato adquiere particular relevancia porque ambas víctimas eran recientes en la ciudad: habían llegado a Comodoro Rivadavia tan solo cuatro días antes del hecho, lo que abre interrogantes sobre el móvil y el contexto del ataque.

Las autoridades judiciales y policiales no tardaron en activar los protocolos para esclarecer el suceso. Intervinieron la División Criminalística, la División Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal de turno encabezó con su equipo el trabajo pericial en la escena del crimen, que incluyó un relevamiento exhaustivo de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona céntrica, con la intención de obtener registros que permitan identificar a los agresores o al vehículo desde el cual se perpetró el ataque.

UN HOMICIDIO SIN HIPÓTESIS

Según informaron desde la Unidad Regional durante la mañana de este lunes 6 de octubre, el modus operandi fue determinado tras analizar las imágenes y testimonios: los agresores descendieron de un vehículo y dispararon directamente contra las víctimas. Se apunta a la participación de dos tiradores en el ataque armado.

Minutos antes del tiroteo, el personal policial de rutina había identificado a las víctimas, que en ese momento se encontraban con un tercer acompañante.

El hecho se produjo entre 20 y 30 minutos después de esa identificación. A raíz de los análisis preliminares, aún no hay una hipótesis certera, aunque no se descarta que el ataque pueda haber sido precedido por un intento de robo. Todo está sujeto a la investigación policial.

Este nuevo hecho de violencia ocurre en un escenario de creciente preocupación social por el aumento de episodios violentos en Comodoro Rivadavia, que impactan directamente en la tranquilidad y seguridad de sus habitantes. La zona céntrica, punto neurálgico de la vida cotidiana de la ciudad, atraviesa una problemática que exigirá respuestas inmediatas en términos de prevención y control policial.

Las autoridades locales y las fuerzas de seguridad trabajan con urgencia en esclarecer el crimen, mientras los habitantes de Comodoro Rivadavia permanecen atentos, expectantes y conmocionados por una tragedia producto de un violento ataque a tiros.