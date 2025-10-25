La Policía de Chubut, a través de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, solicitó de manera urgente la colaboración de la comunidad para localizar a dos hombres: Luciano Emanuel Vivar (23) y Héctor Omar Carrasco (30). Ambos desaparecieron el jueves 16 de octubre, y crece la preocupación ante estos casos recurrentes en la ciudad.

La coincidencia en las fechas de ambos casos, que se suman a la reciente y aún no resuelta desaparición de los jubilados Juana y Pedro en la zona de Rocas Coloradas, encendió las alertas, profundizando la preocupación entre los habitantes de la ciudad petrolera.

Los casos en detalle

Según la información oficial de la policía, Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, fue visto por última vez en la zona de km 8. Su descripción física indica que tiene una estatura aproximada de 1,75 metros, contextura robusta, pesa alrededor de 80 kg, tiene tez blanca y cabello corto, lacio y de color negro.

Por otro lado, Héctor Omar Carrasco, de 30 años, se ausentó de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo el mismo 16 de octubre, sin que se tuvieran más noticias sobre su paradero desde entonces. Las autoridades no proporcionaron una descripción física detallada de Carrasco, pero se encuentra incluido en la búsqueda activa.

Un contexto que amplifica la alarma

La situación adquiere una dimensión más inquietante al producirse en paralelo con la búsqueda de Juana y Pedro, la pareja de jubilados desaparecida en la zona de Rocas Coloradas. Esta sucesión de casos en un corto lapso de tiempo generó una ola de conmoción en Comodoro, donde los ciudadanos reclaman respuestas y colaboración.

Pedido de colaboración

Las autoridades reiteran el llamado a la población. Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Luciano Emanuel Vivar o Héctor Omar Carrasco debe comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas al teléfono (297) 154-082600, o bien a las líneas de emergencia 101/911, o acercarse a la comisaría más cercana.

Cada dato, por mínimo que parezca, podría ser crucial para dar con el paradero de estos dos hombres y aliviar la angustia de sus familias.