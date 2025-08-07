La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia lanzó un pedido de colaboración urgente a la comunidad para dar con el paradero de Víctor Manuel Figueroa Iriarte, un hombre de 50 años que desapareció hace seis meses y cuyo caso aún no tiene pistas claras.

Según informaron fuentes policiales, la última vez que se lo vio fue el 8 de febrero de 2025, en su domicilio del barrio Km 17, en la zona norte de la ciudad. Desde entonces, su familia y las autoridades lo buscan sin descanso, pero sin resultados concretos.

Víctor mide aproximadamente 1,65 metros, pesa alrededor de 85 kilos, tiene contextura robusta, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto con canas. Una característica relevante para su identificación es que presenta dificultades para caminar. Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta llevaba puesta.

Ante la falta de información y el paso del tiempo, desde la División Búsqueda de Personas reiteran el pedido de ayuda a la comunidad: cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Quienes puedan aportar información, deben comunicarse con la División al (297) 154 082600, o bien llamar al 101, 911 o acudir a la comisaría más cercana.