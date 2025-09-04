La tranquilidad de una mujer de Centenario se vio alterada cuando descubrió que lo poco que tenía en sus cuentas había desaparecido en cuestión de horas. Los delincuentes usaron sus tarjetas para realizar compras en línea por un monto superior a 1,9 millones de pesos, dejando a la víctima sin ahorros y con una profunda sensación de impotencia.

Mientras ella trataba de entender lo sucedido, los estafadores aprovecharon su dinero para adquirir electrónicos, artículos de valor y hasta una motocicleta, gastando sin reparos lo que no les pertenecía.

La investigación policial

La denuncia presentada por la víctima dio inicio a un trabajo de la División de Ciberdelitos de la Policía del Neuquén, que siguió paso a paso las operaciones fraudulentas. Con un minucioso rastreo de las transacciones y las direcciones de entrega, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y solicitar la intervención de la Justicia.

Con la orden correspondiente, se realizaron tres allanamientos simultáneos en domicilios de Centenario. El operativo permitió secuestrar teléfonos, computadoras, paquetes de Mercado Libre y diversos productos comprados con el dinero robado, además de una moto Mondial 150 cc recientemente adquirida.

Un botín a costa del esfuerzo ajeno

Entre lo incautado había dispositivos electrónicos de última generación, envoltorios con direcciones de entrega y productos de alto valor, evidencia que reflejó el nivel de planificación de la estafa. Todo fue financiado con el esfuerzo de una vecina que ahora enfrenta el vacío de sus cuentas bancarias y el impacto emocional de haber sido víctima de un ciberdelito.

Los presuntos responsables fueron demorados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la fiscalía que interviene en la causa. Desde la fuerza provincial destacaron la importancia de realizar denuncias inmediatas en casos de fraude digital, ya que la rapidez en la investigación es clave para recuperar pruebas y rastrear movimientos.