CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, aseguró este martes que si no se sanciona la reforma judicial impulsada por el Gobierno, no podrá recuperar la libertad.

“Si no hay reforma no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y se saca el cartel del partido radical de Jujuy, nunca vamos a poder recuperar la libertad. Hay que hacer todo un cambio en la Justicia, sobre todo en Jujuy, porque acá está pintada con los colores de la Unión Cívica Radical”, indicó la líder de la Tupac Amaru en declaraciones radiales.

La dirigente social jujeña está con arresto domiciliario por varias condenas judiciales. La pena de 13 años de prisión por la causa “Pibes Villeros”, entre otras, fue aprobada por un tribunal superior.

Según publicó Radio Mitre, en ese expediente, Sala fue encontrada culpable por ser jefa de una asociación ilícita en concurso real por fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión. Durante el proceso, se investigó el desvío de fondos estatales por más de $60 millones, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015 que nunca se realizaron.

Además, la dirigente social tiene firme una sentencia a cuatro años de cárcel efectiva por agredir a un referente social y otra de dos años por amenazar a policías.

La líder de la Tupac Amaru también apuntó contra el gobernador Gerardo Morales por la gestión de la pandemia del coronavirus. “Nos conocemos mucho acá. Acabo de leer un informe donde dicen que en agosto ya tuvimos 14 fallecidos y que algunos de ellos murieron en sus casas. No se están pasando informes verdaderos; son truchos. Están mintiendo”, aseguró.