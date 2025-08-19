Un accidente vial que pudo terminar en tragedia ocurrió este martes al mediodía sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.081, en cercanías de Chelforó. Un hombre de 76 años, oriundo de Alpachiri (La Pampa), se quedó dormido al volante de su camioneta Volkswagen Amarok y terminó invadiendo el carril contrario.

La maniobra que evitó lo peor

El episodio sucedió minutos antes de las 13:00, cuando el conductor regresaba hacia su localidad de origen tras haber estado en Cipolletti. Según él mismo relató, perdió el control del vehículo al dormirse. En ese momento, un camión Scania con jaula para transporte de animales circulaba en sentido contrario.

La pericia del chofer del camión, un hombre de 30 años oriundo de Río Colorado, fue clave para evitar la tragedia. Logró maniobrar a tiempo y redujo el impacto a un roce lateral de la Amarok contra la parte frontal izquierda del camión.

Daños materiales pero sin heridos

Pese a lo riesgoso de la situación, tanto el conductor de la camioneta como el camionero resultaron ilesos. Los vehículos sí sufrieron daños materiales, principalmente la Amarok, que presentaba marcas de rozamiento en todo su lateral izquierdo.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, personal del Destacamento Chelforó, agentes de Tránsito de Chichinales, bomberos y profesionales de la salud de Chimpay, quienes constataron que ninguno de los conductores tenía lesiones de consideración.