Uriel, de 17 años, caminaba rumbo al trabajo de su mamá, cuando fue embestido por un auto sobre la calle Lewis Jones entre Sarmiento y Moreno, de sur a norte, en Trelew a principios de febrero. El conductor que lo atropelló manejaba un Chevrolet Onix de color blanco y con vidrios polarizados a alta velocidad.

El joven quedó semiconsciente tirado en el piso con graves heridas, entre ellas, fracturas.

Su vida estuvo en riesgo durante varios días mientras permanecía internado en terapia intensiva en el hospital zona. Mientras el conductor quedó en libertad. “No tenía DNI ni licencia, papeles del auto. Nos enteramos de que él anda circulando con otro auto y nadie hace nada”, explicó en su momento Bárbara Morales, mamá de Uriel a ADNSUR.

Finalmente, y en las últimas horas, la mujer se contactó con ADNSUR para comunicar la buena noticia de que su hijo recibió el alta médica.

El joven seguirá su recuperación en su casa con reposo y controles tras haber estado en grave estado.

Ahora, el objetivo de la familia es que la justicia actúe ante este hecho ya que el conductor manejaba a alta velocidad cuando protagonizó el accidente que le podría haber costado la vida a Uriel. "Que esto no le pase a más nadie, y que no quede en la nada. No hay cámaras en el lugar. Averiguamos y no hay en la plaza ni en la laguna. Esto es tierra de nadie, estamos en una boca de lobo”, había denunciado la mamá de Uriel.

“El conductor se encuentra libre y manejando otro auto. Ningún miembro de la familia del hombre que lo chocó se acercó a decir algo, cero humanidad”, lamentó.