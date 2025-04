Este lunes 7 de abril, en el marco de una audiencia, liberaron a la mujer acusada por presunta participación en un incendio en Estancia Amancay, sobre la Ruta 71 en Trevelin, Chubut. Así lo decidió el juez del caso mientras esperan una pericia clave en el caso. Su situación procesal volverá a ser revisada el 12 de mayo.

Cabe recordar que la imputada fue vinculada con el atentado que destruyó 9 vehículos en un campo de la cordillera. Durante la jornada, la Fiscalía había solicitado que la imputada permaneciera con arresto domiciliario hasta el 12 de mayo, a la espera de una pericia clave (se conocerá el 7 de mayo) sobre el dispositivo GPS instalado en su vehículo, el cual podría aportar pruebas fundamentales para la investigación del incendio ocurrido en la Estancia Amancay.

Liberaron a las dos mujeres rusas detenidas en Neuquén, acusadas de formar parte de la secta

La investigación sospecha que el vehículo de la acusada pudo haber sido utilizado para transportar a las personas responsables del incendio. Según los informes preliminares, el vehículo fue visto estacionado a unos 300 metros de la entrada de la estancia en la noche del incidente. La defensa, por su parte, presentó información de una empresa de monitoreo satelital que indicaba que el vehículo no se movió de Corcovado en esa fecha.

Además de la pericia de GPS, la Fiscalía también destacó el uso simultáneo de varios teléfonos celulares registrados a nombre de la imputada, lo que podría proporcionar más indicios de su implicación en el hecho. Sin embargo, la defensa refutó estos elementos, señalando que no existían pruebas suficientes para vincular a la acusada con el incendio.

Incendio de edificios públicos: la jueza ordenó detener a un acusado que se quedó durmiendo en su casa y tomó una drástica decisión

A pesar de las pruebas aún en proceso, el juez entendió que no existía un riesgo de fuga en el caso y que las pruebas en su conjunto no eran lo suficientemente contundentes como para justificar la privación de libertad. En consecuencia, determinó que la imputada sea liberada; sin embargo, solo le impuso la restricción de salir de la ciudad de Esquel, salvo decisión judicial, y no regresar a los Pillan Mahuiza.

La situación procesal de la acusada será revisada nuevamente el 12 de mayo, fecha en la que se espera que la investigación avance y se obtengan más pruebas.

Insólito: golpearon a una bombera en medio de un incendio

CÓMO FUE EL HECHO

De acuerdo a la fiscalía, durante audiencias celebradas en febrero, mencionaron que todo ocurrió “el pasado 18 de enero de 2025, entre las 00:30 y la 01:00 hs. de la madrugada, un grupo de al menos tres personas, fueron a la Estancia Amancay en una Renault Kangoo, blanca, con porta equipaje color negro en la parte superior. Estacionaron a la vera de la ruta provincial N° 71, dejando las luces encendidas, a unos trescientos metros de los galpones de la Estancia Amancay”.

“Luego, mediante la utilización de elementos ígneos de fabricación casera, bombas molotov u otros acelerantes, prendieron fuego nueve vehículos: un motorhome Mercedes Benz, una retroexcavadora Randon; un camión Scania 111 con caja volcadora; un camión Mercedes Benz 1620 con caja volcadora; un camión Iveco Stralis 360 con caja lineal; una retroexcavadora y una mini retroexcavadora. También se afectaron dos tanques de agua anti-incendio resina polietileno de alta densidad de propiedad dueño del establecimiento, una excavadora sobre orugas, marca Caterpillar 312 BL y un mini cargadora New Holland 218 L, de propiedad de la persona contratada para la realización de trabajos”, explicaron.

Liberaron al médico acusado de falsificar certificados para licencias de conducir: lo investigan por más de 420 hechos

Con información del Ministerio Público Fiscal de Esquel, con edición de un periodista de ADNSUR