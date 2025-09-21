Miedo y evacuaciones en la Patagonia por la explosión de un depósito de pirotecnia sin habilitación

Una potente explosión sacudió esta mañana el barrio San Juan de General Roca, tras desatarse un incendio en un depósito ilegal de pirotecnia ubicado sobre la calle Rohde al 1800, entre Cipolletti y Libertad.

La onda expansiva provocó daños estructurales en viviendas cercanas y obligó a varios vecinos a autoevacuarse ante el temor de nuevas detonaciones.

El siniestro se originó en un garaje adaptado como depósito, donde se almacenaban diversos artículos de pirotecnia. Al llegar los bomberos, el fuego ya se encontraba avanzado, lo que dificultó las tareas de control.

En total, cinco dotaciones trabajaron en el lugar. Cerca del mediodía lograron contener las explosiones y hacia las 16 horas finalizaron las labores de enfriamiento. La Municipalidad colaboró con camiones regadores para asistir en el operativo.

Desde el cuartel de bomberos indicaron que el edificio sufrió pérdidas significativas y que la onda expansiva afectó vidrios y estructuras de casas linderas. La situación generó pánico entre los vecinos, muchos de los cuales evacuaron sus hogares de manera preventiva. Defensa Civil confirmó que, tras la intervención de las autoridades, las familias pudieron regresar a sus viviendas.

El lugar no estaba habilitado

Tras la explosión, la Municipalidad de General Roca informó que el depósito funcionaba sin habilitación oficial. La Fiscalía confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque dispuso la recolección de pruebas y la realización de peritajes para determinar el origen del incidente y establecer eventuales responsabilidades legales del propietario del inmueble.