Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más utilizadas en Argentina, anunció nuevas medidas para sancionar a los usuarios que realicen compras con artículos o servicios que violen sus políticas internas o la legislación vigente.

La empresa fintech, creada para facilitar pagos digitales, podrá no solo bloquear temporalmente las cuentas, sino también suspenderlas de forma definitiva cuando detecte transacciones que incumplan sus normas. Este anuncio pone en alerta a miles de usuarios que deben conocer qué productos y servicios están prohibidos para evitar perder acceso a sus fondos y servicios.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN PROHIBIDOS COMPRAR EN MERCADO PAGO?

De acuerdo con los términos y condiciones publicados en la página oficial de Mercado Pago, hay una lista explícita de artículos que no pueden comprarse mediante esta plataforma digital. La prohibición responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley argentina y proteger la seguridad y la ética del ecosistema digital.

Los principales artículos excluidos son:

Productos que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, como software, música, películas, marcas o patentes falsificadas.

como software, música, películas, marcas o patentes falsificadas. Contenidos y servicios relacionados con la pedofilia, prostitución y actividades vinculadas a la explotación sexual.

y actividades vinculadas a la explotación sexual. Aparatos decodificadores para televisión por cable, antena o satélite, cuyo comercio está regulado en Argentina.

por cable, antena o satélite, cuyo comercio está regulado en Argentina. Estupefacientes, sustancias prohibidas o parafernalia vinculada al consumo de drogas ilegales.

vinculada al consumo de drogas ilegales. Flora, fauna y productos derivados, incluidas especies protegidas, en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos veterinarios o relacionados.

incluidas especies protegidas, en peligro de extinción, taxidermia, medicamentos veterinarios o relacionados. Huesos, órganos, tejidos humanos y servicios derivados, como el vientre de alquiler, que están sujetos a regulaciones estrictas.

como el vientre de alquiler, que están sujetos a regulaciones estrictas. Productos que promuevan la violencia, el odio o cualquier forma de discriminación.

el odio o cualquier forma de discriminación. Otros artículos que violen la ley o las políticas específicas marcadas por Mercado Pago.

Esta lista busca orientar a los usuarios y evitar que la plataforma sea utilizada para actividades ilegales o poco éticas. Las compras que integren estos productos serán detectadas por los sistemas de control, que actuarán con medidas de sanción.

SANCIONES Y CONSECUENCIAS PARA LOS USUARIOS DE MERCADO PAGO

El artículo 8.1 de los términos y condiciones de Mercado Pago detalla las medidas que la empresa puede tomar ante incumplimientos, sospechas o confirmaciones de violaciones a sus políticas. Entre ellas destacan:

Bloqueo temporal del acceso y uso de la cuenta, limitando la posibilidad de operar.

limitando la posibilidad de operar. Cancelación definitiva de la cuenta, lo que implica la pérdida total del usuario en la plataforma.

lo que implica la pérdida total del usuario en la plataforma. Rechazo, cancelación o suspensión de solicitudes relacionadas con el procesamiento de pagos.

relacionadas con el procesamiento de pagos. Restricción en la disponibilidad de funcionalidades específicas dentro de la billetera.

Estas sanciones se aplican para garantizar el correcto uso de Mercado Pago y evitar que la plataforma se convierta en vehículo para transacciones ilícitas o perjudiciales.

¿QUÉ PASA SI ME SUSPENDEN LA CUENTA?

La suspensión o cancelación de la cuenta en Mercado Pago tiene consecuencias severas para el usuario.

Según el artículo 1.3, quienes hayan sido suspendidos o inhabilitados no podrán volver a crear un usuario nuevo en la plataforma ni aceptar nuevamente los términos y condiciones.

Además, la fintech se reserva el derecho de cerrar una cuenta sin previo aviso y, en caso de daños y perjuicios causados por el usuario, podrá iniciar acciones legales para reclamar indemnizaciones. Esto significa que la suspensión no solo limita el acceso, sino que también puede desencadenar procesos judiciales.

Pasos a seguir si te suspenden la cuenta

Ante una suspensión, el usuario debe actuar con rapidez y claridad para intentar resolver la situación. Se recomienda:

Buscar el motivo de la suspensión revisando el correo electrónico asociado o ingresando a la cuenta si es posible. Contactar a Mercado Pago desde la sección de “Ayuda” en su página web oficial para iniciar el proceso de revisión. Enviar toda la documentación e información que le soliciten de manera rápida y transparente. Esperar a que la empresa revise el caso y comunique su decisión mediante correo electrónico o mensajes en la plataforma.

Esta vía es fundamental para intentar revertir la suspensión o aclarar cualquier malentendido que haya llevado al bloqueo.

El endurecimiento de las normas por parte de Mercado Pago refleja una tendencia creciente en las plataformas digitales para controlar y regular el comercio electrónico, especialmente en un contexto donde las fintechs toman un rol central en la economía argentina. Para los usuarios, la clave está en respetar los términos y estar bien informados acerca de qué transacciones son legítimas.

Es recomendable leer cuidadosamente las políticas actualizadas de Mercado Pago y evitar comprar o vender productos que puedan estar prohibidos. En caso de dudas, consultar directamente con la plataforma para prevenir sanciones.