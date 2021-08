El juicio contra exfuncionarios y empresarios por presunta corrupción durante el temporal de 2017 continuaría la próxima semana.

El debate por corrupción durante la Emergencia Climática que se realiza en el Retiro Espiritual de Rawson deja datos que llaman la atención. En la última audiencia, previo a la recusación de los fiscales por parte de los acusados, surgió que la empresa la Agrícola SRL. propiedad de Bruno Taurelli Chiribao, le vendió al Estado Provincial 466.000 kilos de leña en el marco de la emergencia climática.

“El transporte de casi medio millón de kilos de leña significa el transporte de 17 camiones”, graficó el fiscal Omar Rodríguez para dar dimensión de los valores. Pero la leña nunca habría llegado en su totalidad a los productores. “Es parte de la prueba que queremos exhibir y demostrar que la totalidad de la leña no llegó a las personas afectadas”, indicó Rodríguez.

Además, se facturaron 10.000 fardos de pasto para animales y 11 mil kilos de carne.

“Los 11 mil kilos de carne no era una compra lógica dentro de una emergencia climática, ya que, surge claramente de los testimonios rendidos, no había ninguna cámara de frio para resguardarla, recordemos que no había electricidad en Comodoro. Y tampoco el Ministerio de Familia tenía cámaras de frio".

Tampoco era sensata la compra de 10 mil fardos de pasto para trasladar a una ciudad donde no hay cría de animales. El total de este dinero es superior a los 10 millones de pesos.