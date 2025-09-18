Máxima tensión en Chubut: intentaron quemar un galpón en medio de un conflicto entre familias

En la madrugada del miércoles, la Policía del Chubut y Bomberos Voluntarios de Esquel intervinieron en dos intentos de incendio ocurridos en Trevelin, en el marco de un conflicto entre familias con antecedentes de enfrentamientos.

Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y refuerzan la hipótesis de una acción coordinada.

El primero de los episodios tuvo lugar en un galpón en desuso, donde desconocidos arrojaron líquido inflamable para iniciar el fuego. Poco después, un auto abandonado fue blanco de un ataque similar. En ambos casos, las intervenciones de bomberos permitieron evitar que los focos ígneos se propagaran.

Fuentes policiales confirmaron que tanto las personas damnificadas como los presuntos autores están identificados. Se trata de familias que mantienen conflictos desde hace años con antecedentes de enfrentamientos previos en distintos puntos de la ciudad.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que recolectó pruebas y secuestró elementos de interés para la causa. Las pericias buscan determinar si los ataques fueron cometidos por los mismos autores y establecer responsabilidades penales.

Las autoridades señalaron que los dos focos presentaban características similares, en particular el uso del mismo tipo de combustible para iniciar el fuego. Esta coincidencia fortalece la hipótesis de que los hechos forman parte de la misma escalada violenta.

Desde la policía se indicó que ya se iniciaron actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido. Al mismo tiempo, se dispuso un refuerzo del patrullaje en las zonas donde residen las familias involucradas, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

El conflicto entre los grupos familiares en Trevelin no es reciente. Según informaron fuentes oficiales, existen antecedentes de enfrentamientos verbales y físicos que en otras oportunidades derivaron en denuncias cruzadas. La situación actual, marcada por los intentos de incendio, encendió las alertas en las fuerzas de seguridad locales.

Bomberos de Esquel destacaron la rápida intervención que permitió controlar los focos antes de que se extendieran a viviendas linderas. En el caso del galpón, el riesgo estaba en la posibilidad de propagación a pastizales y construcciones cercanas. En cuanto al automóvil, el accionar inmediato evitó un incendio mayor en la vía pública.

El Ministerio Público Fiscal ya tomó intervención en la causa y se espera que en las próximas horas se convoque a los damnificados y a los presuntos implicados a prestar declaración. La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno y establecer si los hechos responden a represalias vinculadas al enfrentamiento de larga data.