Mavys Álvarez declaró en la causa por trata que investiga a Maradona: "Fue una aberrante situación"

Mavys Álvarez, la mujer cubana que relató su vínculo con el fallecido Diego Maradona, comenzó este jueves su declaración como testigo bajo el sistema de "cámara Gesell" en el marco de una denuncia por supuesta trata de personas que involucra a personas allegadas al exastro de fútbol, por hechos que ocurrieron cuando ella tenía 16 años.

La mujer ingresó a media mañana junto a su abogado, Gastón Marano, a un predio en España 3000, en Costanera Sur, donde funcionan dependencias del Ministerio de Justicia.

Su declaración se dispuso por una denuncia radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Carlos Rívolo. El trámite es de carácter reservado porque las denuncias tienen relación con hechos ocurridos cuando Álvarez tenía 16 años y era menor de edad.

La mujer brindó más detalles de lo ocurrido en esa ocasión, tras 20 años de sufrimiento interno por estos hechos contra su persona. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí", dijo a Infobae.

"Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó Mavys sobre el abuso que también incluyó en su declaración bajo juramento en la Justicia.

La mujer, actualmente de 37 años, arribó al país esta semana y todavía no fue aceptado su pedido para ser considerada querellante en la investigación, indicaron fuentes judiciales.

La denuncia presentada en los tribunales federales pide investigar lo ocurrido durante un viaje a la Argentina de Maradona en 2001 junto a Álvarez, quien por entonces tenía 16 años. En un principio hubo dos denuncias en los tribunales de Retiro por los mismos hechos y la Cámara Federal resolvió la unificación en el juzgado de Rafecas.

En su denuncia, la mujer relató que estuvo en la Argentina durante dos meses y medio en 2001, que no se le permitía salir sola y que en el país se sometió a una cirugía de aumento de mamas sin autorización de sus padres pese a ser menor de edad.

Además, se pidió investigar cómo fue su ingreso al país ya que dijo que no contaba con la documentación necesaria.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunciante en la causa, aludió a integrantes del entorno del futbolista fallecido el 25 de noviembre de 2020 por presunta violación al artículo 145 bis de la ley contra la trata de personas.

Esa norma establece que "será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

El titular de la Fundación, Fernando Míguez, pidió investigar a Guillermo Coppola y otros miembros del entorno de Maradona como Omar Suárez y Gabriel Buono. Y se refirió a una "aberrante situación" e hizo hincapié en el viaje que en noviembre de 2001 hizo Álvarez siendo menor de edad a la Argentina desde Cuba, junto a Maradona.

Maradona había conocido a Álvarez durante su permanencia en Cuba para realizar un tratamiento por su adicción a las drogas.