Las peleas motivadas por vínculos rotos, celos o resentimientos personales suelen escalar con rapidez. Lo que podría resolverse con distancia o diálogo muchas veces termina con violencia en la vía pública, armas blancas y finales trágicos. En ese marco, los conflictos personales se transforman en causas penales que deben ser analizadas en detalle por la Justicia.

El pasado jueves 11 de septiembre en la ciudad de Puerto Madryn, Augusto León Barrios fue hallado culpable de haber matado de una puñalada a Marcos Briones, novio de su expareja. Así lo resolvió el jurado popular que analizó el caso. En tanto, la condena se conocerá el miércoles 17 de septiembre durante la audiencia de cesura.

El caso comenzó el pasado martes 9 de septiembre en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Puerto Madryn. Contó con la presidencia del juez técnico Francisco Marcelo Orlando y con la intervención de las fiscales Ivana Berazategui y Eugenia Vottero, del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que en la audiencia el jurado popular entendió que el agresor actuó en “exceso en la legítima defensa”, una figura que reconoce que una persona se defendió ante una agresión, pero se excedió en los medios o la intensidad utilizados para defenderse, causando un daño mayor al necesario.

Por otra parte, Fredy Flores Vallejos fue declarado no culpable, luego de no encontrarse pruebas suficientes de que haya participado en el ataque o en la fuga de Barrios.

CUÁNDO OCURRIÓ EL HECHO

De acuerdo con la investigación, Barrios habría amenazado a Briones previamente por WhatsApp. El 31 de enero de 2024 se presentó en la vía pública, junto a Fredy Flores Vallejos, y lo atacó con un arma blanca mientras la víctima estaba con su novia.

Según testigos y cámaras de seguridad, la víctima y su agresor habrían discutido y peleado. En ese marco, el hombre fue asesinado de una puñalada. Además, la autopsia determinó que la víctima falleció a causa de una herida punzocortante en el tórax que afectó el corazón.

Si bien la víctima fue trasladada a un centro de salud, se confirmó su muerte tras la grave herida recibida. Tras concretar el hecho, Barrios escapó, pero fue atrapado horas después por la policía de Chubut. El hombre se encontraba caminando por el centro de la ciudad cuando fue detenido por efectivos policiales.

Finalmente, el miércoles 17 de septiembre el juez del caso definirá la pena correspondiente para Barrios, si será de prisión efectiva o una condena más leve, teniendo en cuenta las particularidades del caso.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR