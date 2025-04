Edgar Pérez, vecino de Caleta Olivia en Santa Cruz, fue escrachado en redes sociales durante el fin de semana pasado por matar a un perro callejero. Sin embargo, este padre de familia decidió salir a dar su versión de los hechos: “Fue para defender a mi perro”.

El hecho ocurrió el sábado en la zona de chacras, cuando se encontraba descansando y su hijo le avisó: “están por matar a nuestro perro”, según relató el hombre, en relación a su mascota “Titán”.

“Agarré lo que tenía ahí en la mesa, fui y lo estaban agarrando dos perros. Los vecinos que estaban ahí trataban de sacarlo, uno lo agarraba a mi perro de la pata y al otro perro también de la pata, tratando de sacarlo. Y los otros dos perros, tenía a uno de la verija y al otro de la mandíbula”, relató a La Opinión Austral.

Pese a la intervención de las personas, los perros "un doberman y otro de porte grande, pero mestizo. Y los otros dos perros son callejeros, no son tan chiquitos. En total eran cuatro o cinco“.

"Fue una reacción para defender a mi perro, un impulso“, señaló sobre la puñalada que le dio al doberman para que soltará a su mascota. El perro murió

Y es que según relato Edgar, su perro - de raza pitbull- no era la primera vez que era atacado, sino la tercera. “La primera vez lo encontré casi muerto, lo habían agarrado entre todos, los cinco que estaban ahí”, recordó.

Su vecino le comentó que "el doberman y uno o dos perros más, después los otros perros que están ahí vinieron y se quedan ahí porque él les da alimento. Él, como yo, tiene un patio enorme, pero no lo tiene totalmente cercado. Como alquilo, no voy a gastar una fortuna en cerrar una propiedad”, mencionó.

“No justifico la violencia, para nada, pero fue lo que me nació en el momento, también muchas veces corren peligro los mismos niños”, argumentó sobre lo sucedido, e indicó que si bien la policía se presentó en el lugar, no ha sido notificado formalmente de ninguna denuncia.

“Fue cosa del momento para defender a mi perro, que es como un hijo para mí, es de la familia. Además, estaba indefenso, no lo ataca un solo perro, vienen cinco o seis perros y como dije, no fue la primera vez, por eso por lo menos tomo la precaución de que, como no tengo cerrado el patio, si no lo puedo controlar, lo tengo atado y sino, está adentro”, concluyó.