El 9 de septiembre de 2024, Luis Fernando Iribarren paseaba a un perro por las calles de Villa Atamisqui, en Santiago del Estero. Hasta ahí, una escena cotidiana de cualquier vecino. Sin embargo, este hombre se había fugado apenas diez días antes del penal de Olmos, donde cumplía una condena a prisión perpetua por haber asesinado a cinco integrantes de su familia en 1986.

El homicida, conocido como el “Carnicero de Giles”, aprovechó un beneficio de salidas transitorias para escapar. Su plan era ambicioso: quería armar un negocio de turismo rural en Santiago del Estero.

Tras su recaptura, actualmente cumple su condena en la Unidad 6 de Rawson, en la provincia de Chubut, una cárcel con más de 70 años de historia y reconocida por ser un establecimiento de máxima seguridad.

Lejos de sus expectativas de ser devuelto al penal de Olmos con una sanción menor, Iribarren fue trasladado al establecimiento de máxima seguridad en Chubut, donde actualmente vive en una celda individual sin baño, en la que el aire apenas circula en verano y el frío se cuela por todos lados en invierno.

“Esto es Alcatraz”, dijo en comunicación telefónica con el portal 0221, comparando su nueva casa con la famosa cárcel americana de la que nadie podía escapar.

Es que su nuevo destino representó un cambio de 180 grados en su calidad de vida carcelaria: ya no puede estudiar como lo hacía en La Plata, donde se recibió de abogado en 2022 y cursaba Periodismo y Economía.

La separación de su perra Sari, que permanece en un refugio santiagueño, constituye otro golpe. “A veces me despierto de madrugada y me pongo a pensar en ella”, confiesa el recluso.

Sus actividades actuales se limitan a la lectura de novelas policiales, principalmente de Agatha Christie, mientras mantiene contacto esporádico con su actual esposa, conocida durante su encarcelamiento. La última visita que recibió fue en febrero.

EL PEDIDO DEL TRASLADO

Con antecedentes de tuberculosis y secuelas pulmonares, el condenado a prisión perpetua sostiene que el clima patagónico representa un riesgo serio para su salud. Por ese motivo, presentó un pedido formal de traslado a una cárcel ubicada en una zona más cálida, proponiendo como alternativas establecimientos en Chaco o Formosa, lo que además lo acercaría a sus raíces familiares.

“El frío me va a matar”, advirtió, al fundamentar que sus complicaciones respiratorias podrían agravarse con las bajas temperaturas invernales de la región.

Sin embargo, y pese a que su panorama actual no es el que prefiere, asegura no arrepentirse de haberse fugado. “Yo tenía que hacer algo para salir en libertad”, y en este marco adelantó que está desarrollando nuevas «estrategias judiciales» que podrían generar cambios en su situación legal, aunque se reserva los detalles de estos planes.

EL CRIMEN DE SU FAMILIA

Iribarren fue condenado en 2002 a reclusión perpetua por los asesinatos cometidos en la década de 1980. Los crímenes salieron a la luz en 1995, cuando el olor nauseabundo en la casa de su tía en Mercedes alertó a los vecinos.

Tras su detención por este homicidio, confesó haber matado también a sus padres y hermanos en San Andrés de Giles nueve años antes, indicando el lugar donde los había enterrado en el campo familiar.

La relación con sus hijos gemelos, Franco y su hermana, se deterioró definitivamente cuando estos se opusieron a cualquier posibilidad de libertad para su padre. Iribarren atribuye esta postura a la influencia de su exesposa, con quien mantuvo una batalla legal por la herencia familiar.

Desde su celda en Rawson, donde la temperatura invernal ronda los 6°C y el viento patagónico no da tregua, Luis Fernando Iribarren aguarda una respuesta a su solicitud de traslado, mientras planifica sus próximos movimientos legales en su persistente búsqueda por recuperar la libertad que considera merecer.