Mató a su novia de 15 puñaladas y escondió el cuerpo abajo de la cama

Un brutal femicidio se registró en la localidad bonaerense de General Madariaga, donde un joven mató a su pareja a puñaladas, la escondió debajo de la cama y después intentó quitarse la vida.

María Eugenia Montenegro tenía 22 años, era mamá de dos nenes de 2 y 5 años y murió desangrada por los cortes que recibió en el cuello. Su pareja quedó detenido, acusado del crimen.

La joven fue encontrada este lunes asesinada de varias puñaladas en el cuello, debajo de la cama. “La mató de al menos 15 puñaladas y murió desangrada”, indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

“No había denuncias previas de violencia de género, pero tanto la madre de la víctima como las amigas contaron que no la dejaba salir de la casa y que había perdido toda vida social”, aclararon.

Todo se desencadenó el domingo por la noche en el barrio Belgrano. La mamá de María Eugenia denunció en la comisaría que nada sabía de su hija desde el viernes pasado.

En paralelo, un vecino alertó telefónicamente a las autoridades sobre un intento de suicidio, al arribar, constataron que el novio de la joven tenía heridas de arma blanca en la zona del cuello, por lo que lo trasladaron al hospital local, donde permanece internado: “No tiene lesiones que hagan peligrar su vida pero sí fue sedado”.

Las autoridades fueron hasta la casa de la joven y encontraron el cuerpo de la víctima debajo de la cama múltiples puñaladas en el cuello. El hombre continúa internado en el hospital local y sedado, quedó detenido como presunto autor del femicidio de su novia y con custodia policial.

Javier Montenegro, el padre de los hijos de María Eugenia, incluso, hizo una catarata de posteos en Facebook donde despidió a su ex : “Te voy a amar siempre, te llevo en mi corazón y no voy a lograr olvidarte. Sé que pasamos muchas cosas feas y buenos, lo logramos todo juntos. Y ahora ya no estás más. Te llevaste la mitad de mi alma, se me desarma el corazón en pedazos”.