Gloria Soledad Irepa, de 42 años, fue asesinada de un disparo en el pecho la noche del jueves en la localidad de Oberá, provincia de Misiones. Su pareja, Daniel García, 47 años, fue encontrado horas después gravemente herido en un auto tras escapar del lugar. Murió horas después.

El hecho ocurrió en una casa en la intersección de Diógenes Riquelme y Urutaú, en el barrio Villa Barreyro II, cuando el esposo de la víctima, conocido como “Porteño”, atacó a su pareja con un arma dentro de la casa, donde también funcionaba un comercio de barrio.

De acuerdo con testigos, tras el femicidio, García escapó rápidamente en un Renault Clío verde, y tras la alerta, la policía activó un operativo cerrojo ordenado por la Unidad Regional II para dar con el prófugo.

Finalmente, tras un intenso operativo, el sospechoso fue hallado agonizante dentro del vehículo con un tiro en la cabeza en las afueras de la capital del monte.

Fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC; sin embargo, horas después, debido a su estado gravísimo, se informó desde el nosocomio su fallecimiento, según publica El Territorio.

El juez de Instrucción N.º 2 de Oberá, Horacio Alarcón, se presentó en el lugar para supervisar las primeras actuaciones dentro de la vivienda y el auto, además de coordinar la investigación, que quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales locales.

La víctima era madre de dos hijos y tenía un kiosco en su vivienda, lo que aumentó el impacto de la noticia entre vecinos y comerciantes de la zona. El crimen causó profunda conmoción en los vecinos de Villa Barreyro II, una comunidad que se vio sacudida por la violencia del hecho.

La justicia de Misiones investiga las circunstancias previas al ataque. Según testimonios de vecinos del barrio, eran habituales las discusiones entre la pareja.

Desde la fuerza provincial señalaron que el hombre tenía una denuncia por violencia de género que data de 2022 y que, desde entonces, pesaba sobre él una orden de restricción hacia la mujer.

En lo que va del año se registraron 178 femicidios

La agrupación Ahora Que Sí Nos Ven informó que durante los primeros nueve meses de este 2025 se registraron 178 casos de femicidio, a un promedio de uno cada 36 horas.

De ellos, 159 fueron crímenes de mujeres, 6 de niñas, que se consideran femicidios vinculados, y 13 en el caso de varones, cuando se buscó hacer daño a sus madres.

No obstante, septiembre fue el mes del año con menos cantidad de casos, con 11; en enero ocurrieron 32, 23 en febrero, 25 en marzo, 15 en abril, 14 en mayo, 17 en junio, para trepar a 22 hechos en julio y bajar nuevamente a 19 en agosto.

Ahora Que Sí Nos Ven, mediante sus redes sociales, también difundió que el 40% de los femicidios fueron cometidos por las actuales parejas de las víctimas, un 29% por exparejas, un 16% por hombres sin vínculo aparente, un 8% por familiares y un 7% por conocidos.

Mientras que un 27% se dio en la vivienda compartida, un 15,7% en la vía pública, un 10,7% en otros sitios y un 7,3% en el domicilio del femicida.