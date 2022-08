El macabro hallazgo se produjo al costado de la calle Laguna del Desierto al 3600, barrio Acindar de Rosario, este miércoles por la tarde. Un vecino que regresaba a su casa después de una jornada de trabajo encontró el cuerpo de una beba recién nacida en una bolsa al costado de las vías. De acuerdo a los primeros informes médicos, la pequeña presentaba dos puñaladas.

El joven relató que le llamó la atención la sangre que se veía entre bolsas que estaban tiradas en el suelo.

“Yo venia del trabajo a eso de las 18:30 y me llamó la atención una bolsa, pero no la quise abrir solo. Justo pasó una chica que primero desconfió y después me ayudó. Cuando la abrimos, vimos que era un bebé que tenía el cordón umbilical. Era un recién nacido”, detalló el joven a Telenoche Rosario.

Boca empató 0 a 0 ante Central en un partido que tuvo al VAR como protagonista

El testigo indicó que en ese momento tenía “pánico” y aseguró que nunca pasó algo similar en la zona. “Primero no lo podía creer. Quería llorar, pero me la aguanté”, manifestó, a la vez que agregó que, en ese momento, sintió “mucha bronca”.

La chica que también estuvo en el momento del descubrimiento aseguró que, en primer lugar, se acercaron pensando que era un muñeco o una bolsa con sangre. Además, remarcó que se notaba que el cadáver presentaba signos de violencia. “Se veía una puntada cerca de la costilla”, detalló.

Inmediatamente, llamaron a la Policía y médicos forenses se acercaron al lugar. Allí, confirmaron que la pequeña había nacido a término, pero que por el estado de descomposición del cuerpo no podían afirmar hacía cuánto había fallecido.

Horror: tenía secuestrada a su sobrina y la obligaba a vender drogas bajo amenazas de muerte

Más tarde, los oficiales confirmaron que la beba tenía dos heridas de arma blanca y que todo apuntaba a que habría sido asesinada poco tiempo después de nacer. Los vecinos, muy conmocionados por la situación, exigieron mayor iluminación en la zona, que está a la vera de las vías del tren, al igual que más cámaras de vigilancia.

Personal policial se encuentra realizando tareas de investigación para determinar quién mató a la beba y tratar de localizar a sus padres.

Con información de TN