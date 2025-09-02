Kevin Olguín, más conocido como “Baby Bandito”, fue uno de los ladrones más notorios de Chile y protagonista del llamado “robo del siglo” ocurrido en el Aeropuerto de Santiago en 2014.

Olguín, de 32 años, fue acribillado junto a su pareja de 25 años en un violento ataque armado en la comuna de Cerro Navia, en Santiago, crimen que se habría motivado por ajustes de cuentas y disputas internas en el mundo delictual.

LA HISTORIA DE BABY BANDITO Y EL ROBO DEL SIGLO QUE LLEGÓ A NETFLIX

Kevin Olguín saltó a la fama tras participar con una banda en el atraco millonario de agosto de 2014, cuando robaron más de 6.000 millones de pesos (casi 10 millones de dólares en ese momento) de un camión de valores de la empresa Brinks en el aeropuerto. Su rol fue crucial en la huida de la banda, facilitando la fuga mediante la dispersión de “miguelitos” (pinchadores de neumáticos) y bloqueando accesos.

Tras el golpe, fugó a Europa y llevó una vida de lujo y ostentación que incluyó viajes por República Dominicana, Francia, España e Italia, acompañado de su pareja y amigos. En 2016 fue detenido en Barcelona y extraditado a Chile, donde pasó años entrando y saliendo de la cárcel.

En 2024, su historia fue adaptada en una serie de drama criminal en Netflix llamada “Baby Bandito”, que dominó el ranking global de la plataforma. La producción dramatiza la vida de Kevin Tapia, personaje basado en Olguín, y su participación en el robo, combinada con una historia de amor y la búsqueda de una vida extravagante, pero bajo constante amenaza.

MUERTE, FUNERAL Y UNA HIPÓTESIS FUERTE

Kevin Olguín y su pareja fueron emboscados en la madrugada del 30 de agosto de 2025 en Cerro Navia, donde recibieron al menos una veintena de disparos que les causaron la muerte instantánea.

Aunque inicialmente se pensó que fue una encerrona, la investigación apunta a un asesinato planificado, motivado por traiciones, ruptura de códigos internos delictuales y ajustes de cuentas dentro de su círculo. Olguín había protagonizado en 2023 un robo de ketamina de una bodega en Lampa, hecho que aumentó la tensión con bandas rivales y lo convirtió en objetivo de un ataque anterior.

Según información obtenida por Teletrece, se le acusa de haber asesinado a uno de los miembros de una peligrosa banda, crimen por el cual nunca fue formalmente responsabilizado. Fuentes cercanas al entorno delictivo explicaron que sus enemigos habrían estudiado sus movimientos durante semanas. Sabían que frecuentaba el mismo barrio cada semana para jugar fútbol y abastecerse de droga.

El funeral fue celebrado en Quilicura con elevada presencia policial y estrictas medidas de seguridad para prevenir desórdenes, aunque se registraron disparos al aire y lanzamiento de fuegos artificiales en homenaje.

La medida fue considerada necesaria por el delegado presidencial de la Región Metropolitana para garantizar la seguridad pública. Además, familiares cercanos manifestaron emotivos mensajes y circunstancias que reflejan el impacto de su muerte en la comunidad cercana.