TRELEW (ADNSUR) - Este miércoles a las 8.30 horas, el ministro de Seguridad, Federico Massoni concurrió al Concejo Deliberante de Trelew, para brindar explicaciones sobre los hechos de abuso de autoridad ocurridos el lunes en el barrio Inta. Según se pudo conocer, al ingresar, le tomaron la temperatura. En sus primeras declaraciones, manifestó que de ahora en más los operativos policiales van a ser filmados.

"Se está gestando delincuencia estructural, en algunos casos son generaciones que se dan donde el modo de vida es el delito. Con mucha naturalidad atacan y atentan contra la autoridad y los espacios públicos", argumentó ante los ediles y la reducida prensa en el lugar.

Tal como destaca diario Jornada, los ediles coincidieron en que los vecinos tienen miedo y se sienten intimidados por el manejo que ha tenido la Policía.

El concejal del Frente Patriótico, Leandro Espinosa advirtió que “los hechos de los últimos días son el corolario de varias denuncias que hemos recibido”. Y advirtió: “El combate del delito se debe dar en el marco de un estado de derecho. Pretendemos que el vecino, que ya tiene miedo por la situación que se vive en el barrio, no tenga temor a las fuerzas de seguridad. Eso es algo que se está viviendo en el último tiempo y que usted tiene que conocer. Una de las mejores formas de volver a relacionar a las fuerzas de seguridad con la población es cambiar estas metodologías de trabajo”.

El ministro de Seguridad, explicó: “Muchos creen que soy una persona a la que le encantan los controles y que la gente esté en la casa, pero estamos en una situación diferente a lo normal, es una pandemia. Se llevaron a cabo mecanismos que estuvieron muy bien hechos y durante mucho tiempo nos mantuvieron lo mejor posible”.

“Hay algunos a los que no les gusta mi forma, mi procedimiento, y dicen que me como el personaje. A mí tampoco me gustan las formas de muchos, pero hay que ocuparse de los problemas de fondo”, agregó.