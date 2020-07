RAWSON (ADNSUR) - Desde la Sala de Situación de la Jefatura de Policía en Rawson, el ministro de Seguridad, Federico Massoni acompañado del gobernador Mariano Arcioni y el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gomez, brindó un "Informe Delictual 2020", donde explicó el mapa de la delincuencia en las principales ciudades de la provincia.

Massoni, aseguró que "hay personas que se dedican al delito como profesión”, y dijo que “los robos se concentran en las zonas céntricas”. Asimismo, aseguró que “el 98 % de las causas de drogas están a cargo de la Policía del Chubut”.

También hizo referencia a la delincuencia en Comodoro y precisó que "en los barrios Stella Maris, Abásolo, 1000 Viviendas no hay denuncias formales pero sí denuncias anónimas. Hay nenes que me traen papelitos para que llame a sus padres y me pasan datos. Hay bandas que se fortalecieron y generan miedo en el ciudadano. Incluso usurpan viviendas en el Abásolo y 1000 Viviendas".

En tal sentido, agregó que "la misma situación se reitera en otras ciudades. El miedo lo tiene que tener el delincuente, no el ciudadano común. En las mayorías de las ciudades, se dan más hurtos y robos en las zonas céntricas. Pero hay problemáticas graves en otros sectores urbanos".

El ministro aseguró que “Trelew es la ciudad más complicada de la provincia. Hay personas que se dedican a delinquir como si fuera una profesión. Los ilícitos se cometen en la zona céntrica pero sabemos –a través de los allanamientos en los barrios- donde viven los delincuentes. Están concentrados en los barrios Tiro Federal, Planta de Gas, Inta y la zona oeste”.

“De manera similar, en Comodoro Rivadavia, los delincuentes viven en 1008 Viviendas y Abásolo. En Puerto Madryn, viven en los barrios Pujol, 630 Viviendas y San Miguel. Y en Esquel, viven en los barrios Ceferino y Badén. Hay mucha juventud que predomina en los delitos que se reproduce en Trelew y Puerto Madryn y no tanto en Comodoro” continuó.

En función de todas estas situaciones, “la Policía cambia la metodología preventiva en función de todas estas situaciones. Todo este repaso nos sirve para aplicar políticas de prevención focalizadas. Tenemos que dejar de ir detrás del delito. Hay que agilizar los tiempos y evitar que se registren víctimas” acotó.