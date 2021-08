Esta semana los trabajadores estatales de la provincia retomaron las medidas de fuerza en reclamo por paritarias, recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo. Los trabajadores de la salud iniciaron un paro por 72hs desde el martes 24 y la docencia hizo lo propio con un paro de 48hs desde ayer, desafiando las amenazas de descuentos que anunció el gobierno en voz del ministro Grazzini.

Ante este escenario, Maxi Masquijo, docente y pre candidato a Senador Nacional por el Frente de Izquierda – MST expresó que “la bronca viene creciendo desde abajo y la organización también. Las bravuconadas del gobierno, que amenaza con descuentos no hace más que echar nafta al fuego. Exigimos una recomposición salarial porque nuestros salarios saben más de inflación que de aumentos en pandemia. A la vez el antiguo y vigente reclamo de mayor presupuesto para la educación es uno de nuestros pilares; y ahora quieren eliminar las burbujas y obligarnos a volver a las aulas en condiciones indignas, no lo vamos a permitir. Hace falta un paro general provincial con movilización a Rawson para torcerle el brazo a Arcioni y a todo el arco político patronal y burocrático”.

También la pre candidata a Diputada Nacional por el mismo espacio, Emilse Saavedra aseguró “en pandemia no tuvimos todos ‘las mismas oportunidades’ como sostuvo Puratich semanas atrás. Sino miremos nuestros hospitales y los salarios congelados de sus trabajadores. Desde ayer hay una ocupación pacífica en el Ministerio de Salud en Rawson justamente porque la propia primera línea en pandemia no tuvo las oportunidades que sí tuvieron corporaciones, bancos, terratenientes y la casta política de la que el ministro es parte, ellos siempre ganan a costa nuestra. Las calles de la provincia nuevamente se pueblan de lucha y eso irá en aumento porque el modelo de Arcioni, el Frente de Todos y la derecha macrista no va más. Y eso también se va a expresar en las urnas, donde el FIT-Unidad puede ubicarse como una referencia para los luchadores.