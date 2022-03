Más de la mitad de los robos en Chubut fueron cometidos por menores: "Hay nenes de 10 y 11 años involucrados"

En más de la mitad de los delitos cometidos en Chubut hay menores involucrados, así lo confirmó el jefe de la Policía Acosta, quien mostró preocupación por la incidencia de menores de edad en los delitos. Destacó que hay nenes de 10 y 11 años involucrados.

“En las acciones de delito generales hay organismos de Familia, de Acción Social que tienen que intervenir en la prevención del delito cuando el menor comienza recién sus andanzas. Hoy por hoy el índice de menores en el delito es altísimo, está por encima del 50% de los hechos”, dijo el comisario.

Y señaló que "Hay menores de 10 y 11 años que ya están en conductas delictivas" no solo como autor material del hecho, sino que suelen actuar como partícipes secundarios comúnmente llamado campana o que ocultan los elementos y se la pasan a un mayor.

Chubut: una nena de 12 años le contó a su papá que su hermanastro la abusó y la atacó a golpes

“La existencia de menores relacionados al delito es preocupante”, indicó el jefe de la policía.

Acosta señaló- a Cadena Tiempo - que en estos casos hay una preocupante realidad que rodea a los menores: “No creo que haya un reclutamiento de menores. Los menores a cierta edad se acercan en el barrio a gente que ya incursiona en delitos, por sentirse protegidos o tener un pseudo-estatus. Algunos que han sido abusados físicamente y tienen algún tipo de vulnerabilidad por ahí tratan de agruparse en el barrio en las llamadas patotas y ahí nace”.

Comodoro: una persona murió en un accidente cerca de El Trébol, sobre Ruta 26

En este contexto, el jefe policial afirmó que “hay que derivar los problemas a otras entidades que estén capacitados para el abordaje de la minoridad que es muy compleja, hay que trabajar con la familia, el entorno el barrio, no solo atacar el problema con la Policía. No concibo que un niño nazca delincuente. Como sociedad estaríamos condenados. No lo concibo menos en mi provincia”.