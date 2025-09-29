Más de 170 efectivos y drones: el megaoperativo antinarcóticos que desplegó la policía en Neuquén

El Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, encabezó este sábado por la tarde un megaoperativo simultáneo en distintos puntos estratégicos. La acción se llevó adelante en el marco de las leyes Nacional 23.737 y Provincial 3.488, con el objetivo de prevenir y combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

El dispositivo se desarrolló entre las 19 y las 22 horas, abarcando Neuquén capital, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Chos Malal, Cutral Co–Plaza Huincul y Añelo.

Recursos y personal desplegado

En el operativo participaron más de 100 efectivos de la Policía provincial, seis canes entrenados en detección de narcóticos, los grupos especiales GEOP, la Brigada Rural, personal de Seguridad Metropolitana, pilotos de drones VANT y la División Prensa.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

A este despliegue se sumaron 70 efectivos de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, junto con dos canes y un scanner móvil, lo que reforzó los controles en rutas nacionales y accesos de gran circulación.

Controles y resultados del operativo

Durante las tres horas de operativo, los equipos de seguridad identificaron a 128 personas, 107 vehículos y 11 camiones o colectivos. Según informaron desde la fuerza, no se registraron novedades relevantes ni secuestros significativos, por lo que el procedimiento finalizó sin incidentes a las 22:15 horas.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la magnitud del despliegue: “Estos operativos son parte de nuestra política de prevención y lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, donde buscamos no solo detectar posibles ilícitos, sino también generar presencia, control y cercanía en cada punto de la provincia”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales: “La articulación entre la Policía del Neuquén y las Fuerzas Federales nos permite potenciar recursos y ampliar la cobertura territorial, fortaleciendo la seguridad ciudadana y enviando un mensaje claro: en Neuquén no hay espacio para el narcotráfico”.