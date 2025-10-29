Un megaoperativo policial sacudió ayer martes a Río de Janeiro, en Brasil, en el marco de un despliegue multitudinario de las fuerzas de seguridad para capturar a Edgar Alves Andrade, conocido como “Doca da Penha” o “Orso”, uno de los máximos jefes del Comando Vermelho (CV).

Las primeras informaciones dieron a conocer un total de 60 fallecidos, cuatro de ellos policías, y un total de 81 heridos. Sin embargo, con el correr de las horas esa cifra aumentó significativamente.

Según publica O Globo, un total de 58 cuerpos fueron trasladados durante horas de la madrugada de este miércoles por vecinos a la Plaza São Lucas, en el Complejo Penha, tras los enfrentamientos entre la policía y bandas narco. Con estos cuerpos, la cifra total de muertos asciende a 122 personas.

Los cadáveres fueron hallados en el bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, zona donde se registraron los choques más violentos.

Durante la noche, camionetas con cuerpos comenzaron a llegar a la plaza, y los propios vecinos organizaron una fila de fallecidos mientras intentaban identificarlos. Algunos cortaban partes de la ropa para ayudar en el reconocimiento.

Durante la mañana del miércoles, TV Globo informó que siete cuerpos más llegaron al Hospital Getúlio Vargas, centro que concentró la atención de los heridos. Por lo tanto, el número de víctimas podría seguir en aumento con el correr de las horas, en el marco de uno de los enfrentamientos más violentos de la historia.

Operativo en Río de Janeiro: quién es “Doca da Penha”, el jefe narco más buscado de Brasil

El activista Raull Santiago relató en redes sociales que pasó la noche recorriendo el área boscosa entre los complejos de Alemão y Penha, donde encontró más cadáveres y rastros de sangre. “Nunca vi algo así”, dijo, visiblemente conmocionado.

Ante la magnitud del hecho, el gobernador Cláudio Castro convocó a una reunión urgente con autoridades de seguridad. Mientras tanto, escuelas, universidades y empresas suspendieron actividades presenciales, y gran parte de Río amaneció con las calles vacías y un clima de miedo e incertidumbre.

Impactantes imágenes de la guerra en Río de Janeiro: así usan los drones para arrojar bombas a los policías

El reclamo del gobernador de Río de Janeiro a Lula

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), declaró este pasado martes que, anteriormente, el gobierno federal había negado ayuda para las operaciones policiales en la ciudad y que, por lo tanto, el estado “estaba solo” en el megaoperativo.

Castro afirmó que el estado está combatiendo el crimen organizado sin apoyo federal: “Río está solo”, reportó Globo.com.

Los Ministerios de Justicia y Defensa afirmaron que continuarán operando en el estado y enumeraron medidas de cooperación. “Nos negaron tres veces nuestras peticiones: para prestar el blindado, teníamos que tener GLO, y el presidente (Lula) está contra GLO. Todos los días hay un motivo para no cooperar”, lamentó Castro.

También afirmó que la operación del martes “tiene muy poco que ver con la seguridad pública”, que la “guerra está yendo demasiado lejos” y exigió apoyo del gobierno del presidente Lula da Silva.