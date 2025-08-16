Alrededor de las 20 horas del viernes, un grupo de detenidos intentó escapar de la comisaría 44, ubicada en el barrio Valentina Sur de Neuquén. Los internos escalaron hasta el techo del sector de pabellones y comenzaron a cortar las rejas con la intención de huir. Sin embargo, el intento fue detectado a tiempo y la intervención de la policía logró frustrar la fuga.

Según detalló la comisaria inspectora Patricia Silva, coordinadora operativa, el hecho se produjo cerca de las 19:40, cuando el cuartelero de turno advirtió la presencia de cuatro internos en el patio de la alcaldía realizando maniobras sospechosas. Ante la situación, se activó un operativo que incluyó personal de varias unidades, entre ellas la comisaría 46, la 17, la Metropolitana y la División Motorizada.

Una camioneta cayó en el canal y la mujer que conducía tuvo que ser rescatada por los vecinos

Gracias al rápido despliegue, los internos fueron contenidos y trasladados nuevamente al pabellón sin que se registraran enfrentamientos ni heridos.

Silva indicó que el operativo finalizó cerca de las 23:00 y que los detenidos implicados fueron luego trasladados a otras dependencias policiales.

Movilización policial y tensión en Valentina Sur

La alarma generada por el intento de escape provocó una respuesta inmediata, con móviles policiales dirigiéndose al lugar desde distintas unidades, lo que generó un importante despliegue en la zona.

De acuerdo con fuentes cercanas al hecho, más de diez internos habrían escalado hasta el techo en la parte posterior del edificio, donde comenzaron a cortar parte de las rejas para abrir una vía de salida hacia la calle. Sin embargo, el personal que se encontraba de guardia logró detectar la acción a tiempo y dio aviso para activar el protocolo correspondiente.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Con la llegada de los refuerzos, se escucharon sirenas en el sector, lo que habría provocado que los internos desistieran de continuar y descendieran para evitar un posible enfrentamiento. Se confirmó que las rejas sufrieron daños, aunque no se precisó la magnitud.

El movimiento de patrulleros y agentes en la zona llamó la atención de los vecinos de Valentina Sur, quienes observaron con preocupación el operativo desplegado en las inmediaciones de la comisaría.