El municipio de Comodoro Rivadavia informó que durante los controles por la venta ilegal de pirotecnia, en el marco de los festejos por Año Nuevo. Hubo tres allanamientos que no se pudieron realizar ante la negativa de la jueza penal, Mariela Suárez, y donde se había detectado venta legal de fuegos artificiales.

Mariel Suárez , jueza penal de Comodoro Rivadavia, explicó a ADNSUR que su decisión de no autorizar dichos allanamientos domiciliarios tuvo que ver con que la Constitución Nacional como Provincial "le dan una protección al domicilio, que solo puede ser franqueada - de alguna manera - cuando hay o se investiga un delito". Y en este marco, aclaró que “la tenencia de pirotecnia, la venta ilegal de pirotecnia o la tenencia de bebidas alcohólicas, son infracciones municipales. Son contravenciones, no son delitos y no están incluidas en el Código Penal”, aclaró.

La magistrada reiteró que no existe la posibilidad de que un juez penal autorice que se allane un domicilio ante una contravención, porque básicamente se necesita una afectación a un bien jurídico más relevante como la vida o la propiedad”. Y por ello, justificó que “la venta ilegal de pirotecnia no amerita un ingreso al domicilio”.

No obstante, señaló que en este tipo de infracciones - como es la venta de pirotecnia - de igual manera puede actuar el municipio con sus facultades, entre ellas, el uso de fuerza pública pero “con límites”. Por ejemplo, en el caso de comercios a través de la inspecciones y en la venta ilegal en domicilios, atrapando a la persona “en flagrancia”.

Finalmente, Suárez opinó que “no se puede pretender solucionar algo los últimos dos días del año con la intervención de la justicia penal cuando no se hizo prevención durante todo el mes de diciembre. No se trabaja de esa manera”.