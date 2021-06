Luego de tres jornadas, culminó este viernes la deliberación del Consejo de la Magistratura en Puerto Madryn, con mucha satisfacción de parte de los consejeros respecto al nivel mostrado por los concursantes, lo que permitió seleccionar a cinco magistrados para distintos cargos de jueces, en tanto que tres se declararon desiertos. Por otra parte, se sorteó una comisión de admisibilidad de denuncia contra una jueza, y se archivó por mayoría la denuncia contra un fiscal.

Es de destacar en primer lugar que por primera vez se designó a un titular para el cargo de juez penal con asiento en la ciudad de Rawson, para el que fue seleccionada quien estaba a cargo de la Oficina Judicial de la capital, la Dra. Ana Carina Breckle, mientras que el otro cargo de juez penal quedó vacante.

En tanto, en el resto de los concursos, luego de las entrevistas individuales, fueron seleccionados: María Laura Martini, como nueva jueza penal de Comodoro Rivadavia; César Zaratiegui, en cargo de Juez de Cámara Penal para la ciudad de Trelew, cargo que estaba vacante hace dos años desde la jubilación de Omar Florencio Minatta.

También fue seleccionado Marcelo Nicotera, en el cargo de Juez Civil y Comercial N° 3, para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y también Bruno Nardo superó con éxito el concurso para el cargo de Juez de Ejecución para la ciudad de Esquel.

Tanto los juristas invitados, conectados de manera virtual, como los consejeros presentes, destacaron el buen nivel mostrado por los participantes. Por otro lado, se declararon desiertos los cargos de juez penal para las ciudades de Lago Puelo, Trelew, y Rawson, que contemplaba un segundo cargo.

Respecto a los otros puntos abordados en la sesión, se conformó la Comisión de Admisibilidad por la denuncia N° 08/21 CM, presentada por la María Silvina Simón Mansur contra Jueza de Familia de Puerto Madryn, Delma Irina Viani.

Y también se dio tratamiento al informe final del Sumario N° 139/20 CM, por la denuncia del Ministro de Economía, Oscar Antonena, contra el fiscal Fernando Rivarola, por supuesta falta de objetividad al haberle imputado el delito de abuso de autoridad ante su decisión de depositar los haberes a los empleados legislativos antes que al resto de los rangos 3 y 4. El ministro provincial había denunciado la presunta falta de objetividad del fiscal Rivarola, por haber pedido la apertura de una investigación, siendo que pertenece a la misma Asociación de Magistrados que presentó la denuncia en su contra.

Luego de escuchar el informe del sumariante, Rubén Lezcano, se procedió a una votación que resolvió por amplia mayoría archivar la denuncia contra el fiscal y no avanzar en el pedido de jury solicitado por el funcionario del Poder Ejecutivo.

POCA COBERTURA

Durante la sesión, el presidente de la Magistratura, Enrique Maglione, habló con la prensa y mostró la preocupación porque “de los 34 cargos que llamamos a concurso no se logró cubrir ni el 50% por distintas razones”, y a modo explicativo sostuvo que “muchos se inscribieron y no se presentaron, a otros les fue mal en el examen y en cada una de las sesiones donde quedaron desiertos los cargos llamamos nuevamente a concurso”.

El presidente del Consejo reconoció que “lamentablemente no hay mucha gente inscripta. No hay un incentivo a cubrir los cargos de magistrados en la provincia”. Y como explicación, expresó que “los abogados que están en la matrícula para acceder al Poder Judicial necesitan 7 años de profesión. Los abogaos que los tienen, por lo general les va medianamente bien y sometiendo a un análisis de esta naturaleza significa un esfuerzo económico y familiar. Los que vienen por fuera del sistema saben que van a ingresar al Poder Judicial y no van a cobrar dentro de 60 a 90 días el primer sueldo. Eso puede ser un factor de riesgo”.

Sostuvo que “quienes concursan ya están dentro del Poder Judicial y aspiran a un cargo mayor en su carrera” y lamentó que en el caso de otros miembros “quedan estancados porque es muy poca la diferencia salarial para acceder a un cargo de mayor relevancia y responsabilidad. Por ejemplo, los funcionarios fiscales son muy pocos los que se presentan para ser fiscales porque la diferencia de haberes no es mucha y el grado de responsabilidad es mucho mayor”.

Para Maglione, la pandemia incidió para que concursantes de otras provincias no se presenten en los concursos, y destacó que recién en esta sesión de Puerto Madryn hubo una postulante que trabaja en el Poder Judicial de Mendoza