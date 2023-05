Tamara Silva, de 21 años, tenía una pequeña hija de un año y estaba esperando a su segundo bebé. Desafortunadamente, desapareció la noche del lunes 8 de mayo y su cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde en la ruta que conduce a Playa Kaiser, en Puerto Madryn.

Gustavo Solvas, de 36 años, es el único detenido por el femicidio. Una cámara capturó el momento en que ingresó a su casa con la víctima y luego salió con su cuerpo sin vida.

Tras la movilización del viernes en busca de justicia, se informó que se llevará a cabo una nueva marcha el sábado 20 de mayo por las calles de Puerto Madryn.

“Necesitamos el apoyo de toda la comunidad, que nos acompañen y pidamos justicia juntos. Hoy es Tamara, mañana quién sabe, esperemos que no haya más víctimas. Todas somos madres, hermanas, primas, tías, amigas. Todas somos Tamara”, escribió Flor, su hermana.

Femicidio en Madryn: encontraron el cuerpo de Tamara Silva, la joven que estaba desaparecida

La concentración tendrá lugar a las 15 horas en la Plaza San Martín. Se solicita a los participantes que lleven carteles y globos blancos o violetas.

“QUE SE PUDRA"

La familia de Tamara exige que el responsable sea condenado por este crimen. "Deseo que ese hombre se pudra y sufra por todo lo que le hizo a mi hija. Dejó a una hijita sin su mamá, no la verá crecer", manifestó Laura, la madre de Tamara.

“A medida que la hija de Tamara crezca y me pregunte por su madre, ¿Cómo podré responderle? ¿Cómo podré explicarle que su mamá ya no está con ella? Me gustaría tenerlo frente a mí y preguntarle por qué hizo esto”, concluyó en una nota con Radio Chubut durante el martes.