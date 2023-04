Marcelo Corazza fue liberado, pero el fiscal de la causa pide que vuelva a prisión

El ganador de Gran Hermano 2001 y productor de Telefe, Marcelo Corazza, fue liberado este lunes pero todavía está procesado en la causa por corrupción de menores de 13 años y exhibiciones obscenas.

Así lo determinó una orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional 48. Sin embargo, Patricio Lugones apeló la decisión del juez y solicitó que Corazza siga el proceso judicial en la cárcel con prisión preventiva.

El juez Sánchez Sarmiento ordenó el procesamiento sin prisión preventiva e inmediata libertad para Corazza, y trabar embargo hasta alcanzar la suma de dos millones de pesos, pese a ser considerado “autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de trece años en concurso ideal con el delito de exhibiciones obscenas a un menor de trece años".

Marcelo Corazza estuvo detenido en Ezeiza desde el 23 de marzo pasado junto a Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder de la organización-, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charpenet.

A Angelotti, Mermet y Charpenet se les imputó ser "coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravado por la cantidad de víctimas, perpetrado en contra de menores de 18 años y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad".

A su vez, se consignó a Angelotti como "coautor de los delitos de abuso sexual continuado con acceso carnal, gravemente ultrajante, perpetrado en contra de menores de trece años".Considerando las imputaciones y "la expectativa cierta de una severa pena de prisión de efectivo cumplimiento", el juez consideró que es posible "presumir fundadamente" un riesgo de fuga por parte de los acusados restantes.

Una vez que recuperó su libertad tras estar detenido en el penal de Ezeiza, Corazza dijo unas pocas palabras a los medios que lo esperaban en la puerta de su casa en Tigre, provincia de Buenos Aires.

"Soy inocente. No puedo hablar más por ahora", expresó el exproductor de "Gran Hermano", quien en 2001 se convirtió en el primer ganador del reality de Telefe. "No sé qué voy a hacer ahora... no le deseo a nadie lo que me pasó a mí", agregó ante las preguntas de periodistas que estaban en la entrada de su casa.

