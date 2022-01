Mapuches atacaron con piedras y boleadoras a turistas que intentaron esquivar un piquete en la ruta 40

Al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de uno de sus integrantes, integrantes de la autodenominada comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que cortaban la ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche, agredieron a turistas que intentaron esquivar el piquete.

La interrupción del tránsito se extendió durante poco más de una hora y media, tiempo en el que se registraron incidentes entre los manifestantes y los automovilistas, que trataron de evitar quedar retenidos en el lugar.

El corte se efectuó a 15 kilómetros de El Bolsón. Fuentes oficiales indicaron que los incidentes se produjeron cuando los encapuchados arrojaron piedras y ramas sobre la cinta asfáltica para interrumpir el paso de los vehículos, medida que molestó a los automovilistas que circulaban en ambos sentidos.

Dos de los conductores que enfrentaron a los integrantes de la autodenominada comunidad originaria sufrieron heridas al ser agredidos con piedras y boleadoras, requiriendo asistencia médica en un puesto sanitario ubicado a pocos kilómetros de allí.

Los jóvenes heridos denunciaron la agresión en las redes sociales. Explicaron que, al ver la caravana de autos que se estaba formando, bajaron de sus vehículos y se acercaron a los mapuches que estaban en el piquete para averiguar qué pasaba y cuánta demora tendrían.

“Así me dejaron a mí y a un amigo cuando queríamos saber por qué estaban frenando el acceso a El Bolsón. La gendarmería no podía hacer nada y los once “mapuches” haciendo lo que querían, tirando piedrazos y pegándonos con palos en la cabeza”, dijo Marcos Galderesi, que se encontraba de vacaciones en la zona junto a un amigo cuando fue atacado.

En diálogo con A24, Galderesi contó que, al acercarse a hablar con una de las mujeres que estaba en el piquete, alguien “a traición” le dio “un palazo en la cabeza”. “Yo no lo vi. No llegué a esbozar cinco palabras que ya me habían pegado”, contó.

Otro amigo que estaba con ellos, los separó y los llevó de regreso al auto. Pero mientras retrocedían, los piqueteros mapuches les seguían arrojando piedras y palos.

“Tranquilamente pudieron habernos matado. Nos salvamos porque el palo con el que pegaron justo no tenía un clavo salido, o no sé”, reflexionó luego.

El Comisario de El Bolsón, Miguel Relmo, aseguró que ninguno de los heridos quiso radicar la denuncia correspondiente por la agresión que sufrieron.

Al hablar con los medios, Galderesi dio a entender que no hizo la denuncia policial por el engorro que representa y porque no cree que sirva de mucho: “Una persona que pega un palazo en la cabeza en un país serio, va preso. Hoy está tomando un mate en estos momentos. Yo no quise ni denunciar por la burocracia que significa eso, que es un desastre”.

Según sus organizadores, el corte mapuche tenía por objeto exigir justicia por la muerte de Elías Garay, un joven integrante de la lof Quemquemtreu, ocurrida en noviembre pasado en la toma que la comunidad mantiene desde el 18 de septiembre en el paraje Cuesta del Ternero.

Dos personas se encuentran detenidas y acusadas por ese homicidio y la causa se encamina al juicio oral.

La agresión a los turistas en el corte de ruta en cercanías de El Bolsón tuvo lugar en momentos en que se anunciaba la libertad condicional de Jones Huala en Chile y su intención -de momento imposible por su situación legal- de regresar a la Argentina.

