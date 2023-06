Por el delito contra la vida, ocurrido el pasado 9 de marzo del 2022 y que tiene como imputado a Axel Nieves y como víctima a su sobrino Kevin Nieves, este jueves por la mañana se concretó en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva.

En la misma, el fiscal Caperochipi solicitó se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado hasta la audiencia preliminar a celebrarse el próximo 14 de agosto. En contraposición, el defensor planteó el arresto domiciliario de su asistido como medida sustitutiva.

Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de Nieves hasta el próximo 14 de agosto.

EXPECTATIVA DE PENA

Para el imputado, persisten los peligros procesales vigentes en la acusación, con una pena en expectativa de 14 años de prisión, en caso de recaer condena, peligro de fuga.

Brutal asesinato en Trelew: mató a su papá de 71 años a puñaladas y quedó detenido

Por las características graves del hecho, un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También el peligro de entorpecimiento por el tipo de caso, ya que el hecho ocurre dentro de la misma familia, es el tío el que habría matado a su sobrino, agregó el fiscal.

Además, hubo dos hechos de hostigamiento por parte de familiares del imputado a la madre de la víctima, presente en la audiencia, continuó el fiscal. Solicitando se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado, Axel Nieves, hasta la audiencia intermedia el próximo 14 de agosto del corriente año.

LA DEFENSA

Por su parte, el defensor solicitó como medida sustitutiva el arresto domiciliario de su asistido, cuestionando la existencia del peligro de entorpecimiento preguntándose “si existió algún tipo de amenaza contra algún miembro de la familia. Esto no sucedió”. En cuanto al peligro de fuga, no tiene apoyo económico para ello, aseguró el defensor. Agregando que su defendido no tiene dificultad para trabajar.

Comodoro: condenaron a 8 años de prisión a Pablo Oyarzo por matar a su vecino de una puñalada en el pecho

RESOLUCIÓN DEL JUEZ

Finalmente, el juez penal, luego de un cuarto intermedio, en su resolución se refirió a que se ha presentado la acusación pública del caso, con la futura intervención de juicio por jurados, que en la fecha se debía realizar la audiencia preliminar por la jueza técnica, consideró que no ha variado la situación desde la audiencia anterior cuando se dictó la preventiva.

No se han traído nuevos elementos que varíen la situación del imputado Nieves. Están latentes los peligros de fuga y de entorpecimiento, por las características graves del hecho en horas de la tarde con el uso de arma de fuego. Por la pena en expectativa de efectivo cumplimiento. De entorpecimiento por los dos hechos de acometimiento contra la madre de la víctima.

El hombre que encontraron muerto en su casa de Chubut, habría recibido un disparo en la cabeza

Concordó con el fiscal en que no hay otra medida posible que el mantenimiento de la prisión preventiva de Nieves hasta el próximo 14 de agosto.