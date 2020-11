COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Presidió la primer audiencia Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cristian Olazabal, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Acosta fue ejercida por Lucía Pettinari, defensora pública; la de Ferrin por Alicia Dramesino y la de Méndez por Guillermo Iglesias, abogados particulares de los mismos. La segunda audiencia de revisión, ante dos jueces, fue integrada por Miguel Caviglia y Mónica García.

El representante de fiscalía solicitó en la primer audiencia se mantenga la prisión preventiva de los tres imputados por 10 días, e igual plazo de investigación. Esto en virtud que el sábado vencía el plazo de investigación, por lo cual solicitó una prórroga de dicho plazo por 10 días. Aún restan medidas de investigación, argumentó el funcionario explayándose sobe dichas medidas.

Hubo un concierto de voluntades para concretar el hecho entre los imputados Ferrin y Acosta; y que Méndez accedió a colaborar en él, prestando una colaboración sin la cual los otros dos imputados no lo podrían haber cometido. Persisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, por las características graves del hecho y cuya pena mínima, en caso de recaer condena, será de cumplimiento efectivo. Peligro de entorpecimiento ya que su soltura podría influir sobre los testigos en el juicio.

La defensa de Acosta se opuso a la prórroga solicitada por el representante de fiscalía y también de la extensión por el mismo término de la prisión preventiva de su pupilo. La prórroga fue pedida en base a una declaración del coimputado Méndez, para evacuar esto, y no a partir de la propia investigación de fiscalía, adujo la defensora. El proceso está terminado, entonces no hay riesgo de entorpecimiento, agregó. Solicitando el arresto domiciliario de Acosta.

La defensora de Ferrin se opuso también a la solicitud de prórroga del plazo de investigación. Asimismo solicitó el arresto domiciliario de su defendido porque “ya se cauteló el proceso y no existe peligro de fuga”, esto se desprende del Informe social presentado. Tampoco a su entender existe peligro de entorpecimiento. Con prohibición de contacto con los testigos y la víctima.

El defensor de Méndez acotó que él “no estaba en la fase ejecutiva del hecho, no ideó el plan, tampoco tuvo un aporte intelectual”. Entendiendo que “la prórroga no tiene justificación, por lo cual debe rechazarse”. También requirió la detención domiciliaria de su defendido Méndez con tobillera electrónica, ya que no existe ningún peligro procesal, ni de entorpecimiento ni de fuga.

Finalmente el juez penal resolvió autorizar la prórroga de la etapa de investigación por diez días, asimismo autorizar la prórroga de la prisión preventiva sobre los tres imputados Acosta, Ferrin y Méndez por el mismo término de tiempo, en base a la existencia de los peligros procesales.

Audiencia de revisión por dos jueces:

Las defensas de Ferrin y de Méndez solicitaron la revisión de la decisión del juez natural por dos jueces distintos para volver a plantear el arresto domiciliario de sus defendidos. Por su parte el representante de fiscalía sostuvo su pedido de mantener la medida de coerción que pesa sobre los imputados por 10 días. Finalmente con el voto del juez Caviglia en favor de otorgar el arresto domiciliario al coimputado Méndez y la disidencia de la jueza García (que se mantenga su preventiva), se dio intervención a un tercer juez, Martín Cosmaro, quién resolvió el arresto domiciliario de Méndez con tobillera electrónica.