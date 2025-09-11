Mantendrán la prisión preventiva de Tomás Nahuelquir por robo agravado

La audiencia de control de la prisión preventiva se realizó este miércoles en el marco de la causa que tiene como imputado a Tomás Nahuelquir por robo doblemente agravado. Durante la sesión, la fiscal Verona Dagotto solicitó que se mantenga la prisión preventiva que cumple el condenado, argumentando la existencia de peligro de fuga y la gravedad de los hechos.

Tomás Nahuelquir fue condenado el 10 de marzo de 2025 por “robo doblemente agravado por la utilización de arma de fuego y por provocar lesiones gravísimas a la víctima”. Posteriormente, la Cámara en lo Penal local readecuó la pena a 7 años y 6 meses de prisión.

Tras la confirmación de la sentencia de primera instancia, la defensa interpuso un recurso de queja ante el Superior Tribunal, luego de que se rechazara un recurso extraordinario. Sin embargo, no se presentaron nuevos elementos que justificaran la modificación de la situación de encarcelamiento.

El tribunal de control destacó que la causa cuenta con “doble conforme”, es decir, que la sentencia de primer grado fue confirmada por la Cámara. En este contexto, el principio de inocencia se encuentra limitado y existe riesgo de fuga debido a la pena que debe cumplir el imputado y a la gravedad de los hechos.

La fiscalía sostuvo que, dado el riesgo de fuga y las circunstancias que rodearon el robo, la prisión preventiva debía mantenerse hasta que la sentencia quedara firme o, en su defecto, por un plazo de seis meses, lo que ocurriera primero. El defensor particular, Mauro Fonteñez, no presentó oposición al pedido y consintió la continuidad del encarcelamiento.

Finalmente, el tribunal de control, integrado por los jueces penales Mariano Nicosia y Lilian Borquez, resolvió mantener la prisión preventiva hasta que la sentencia pase en cosa juzgada o dentro de seis meses, según lo que ocurra primero. La decisión se tomó considerando la falta de oposición de la defensa y el peligro de fuga, que debe ser neutralizado mientras se asegura la ejecución de la pena.

Con esta resolución, Nahuelquir continuará detenido mientras se resuelven los últimos recursos judiciales y la condena alcanza firmeza legal, cumpliendo con los objetivos de la fiscalía y garantizando la aplicación de la pena que le corresponde por la condena de robo doblemente agravado.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.