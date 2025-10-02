Un accidente de tránsito ocurrido en 2023 en la ciudad de Esquel terminó esta semana con una condena dictada en el marco de un juicio abreviado. El conductor de un camión que embistió a un motociclista aceptó su responsabilidad por las lesiones graves ocasionadas y recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, además de cuatro años de inhabilitación para conducir.

La resolución contó con el acuerdo de la víctima, que también podrá iniciar un reclamo civil para obtener la reparación económica de los daños sufridos.

Durante la audiencia, la funcionaria de fiscalía Mónica Caveri detalló cómo ocurrió el siniestro: el imputado circulaba en un camión que presentaba fallas en los frenos y, en esa condición, no respetó la prioridad de paso de una motocicleta.

El juez, al explicar su veredicto, fue enfático en la gravedad de esa conducta. Recordó que la sociedad tolera el “riesgo permitido” que implica manejar un vehículo, pero que un conductor que lo hace tras haber consumido alcohol y con un rodado en malas condiciones transforma esa actividad en un “riesgo prohibido” e ilegal. Esa imprudencia, indicó, tuvo consecuencias severas para la víctima.

El acuerdo homologado por el magistrado estableció dos sanciones centrales. En primer lugar, dos años de prisión en suspenso, lo que significa que el condenado no irá a la cárcel mientras no cometa nuevos delitos durante el plazo fijado.

El juez explicó que, en casos de infractores primerizos sin antecedentes penales, una pena de cumplimiento efectivo podría dificultar la reinserción social. En segundo término, se dispuso cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, una medida que busca evitar que el condenado vuelva a ponerse al volante en ese período.

El juicio abreviado

El caso se resolvió mediante la figura del juicio abreviado, un mecanismo previsto por la ley que permite acortar el proceso judicial cuando hay un reconocimiento expreso de culpabilidad. En este procedimiento, la fiscalía y la defensa pactan la calificación legal del hecho y la pena a imponer. El acusado, a cambio de una condena concreta y más leve, renuncia a discutir su responsabilidad en un debate oral y público.

Para las víctimas, la herramienta evita la revictimización de tener que atravesar un juicio extenso, al tiempo que asegura una condena firme. Para el sistema de justicia, significa mayor celeridad en expedientes donde la responsabilidad está claramente probada. El juez solo interviene en la instancia final para verificar que el acuerdo cumpla con los requisitos de legalidad y razonabilidad.

De esta forma, el caso ocurrido en Esquel quedó resuelto con una sentencia que responsabiliza al conductor y reconoce el daño sufrido por el motociclista, fijando además restricciones para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.