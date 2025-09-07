Este domingo 7 de septiembre por la mañana, ocurrió un accidente de tránsito cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal pluvial ubicado cerca de Avenida del Parque y José Ingenieros, en el barrio Kilómetro 5.

Según el relato del conductor, manejaba un Volkswagen Gol Trend cuando pasó sobre un charco de agua que provocó que el vehículo se despistara.

Como consecuencia, terminó dentro del canal, donde fue encontrado por la policía con el auto orientado de sur a norte. Pese a que el auto sufrió daños materiales, el conductor no tuvo heridas.

RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR EN CALZADA HÚMEDA, LLUVIA O CHARCOS

Reducí la velocidad: el asfalto mojado disminuye la adherencia; por eso es fundamental bajar la velocidad para mantener el control del vehículo.

Aumentá la distancia de seguridad: dejá más espacio entre tu auto y el de adelante para tener más tiempo de reacción.

Evitá frenadas bruscas: frenar de golpe puede hacer que el vehículo patine o derrape. Usá el freno de manera suave y progresiva.

Mantené ambas manos en el volante: esto mejora el control y permite reaccionar rápidamente ante imprevistos.

No pases por charcos grandes: pueden esconder pozos o zonas del pavimento dañadas bajo el agua. Además, el impacto puede hacer que perdás el control.

Chequeá el estado de los neumáticos y frenos: los neumáticos con buen dibujo y frenos en condiciones óptimas son esenciales para una conducción segura bajo lluvia.

Encendé las luces bajas: esto mejora tu visibilidad y hace que otros vehículos te vean mejor.

Evitar el aquaplaning: si sentís que el auto “flota” sobre el agua, no frenes ni gires bruscamente; levantá el pie del acelerador y mantené la dirección recta hasta recuperar el control.

VUELCO EN CALETA OLIVIA: LOS OCHO INTERNADOS RECIBIERON EL ALTA MÉDICA

Un fuerte siniestro vial conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia y puso en alerta a toda la zona norte de Santa Cruz durante la madrugada del viernes. Un colectivo de la empresa Taqsa/Marga, que había partido de Río Gallegos con destino a Comodoro Rivadavia, volcó en la zona de Circunvalación, en el acceso sur a la ciudad.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

El impacto contra un muro de cemento y el posterior vuelco generaron momentos de gran tensión entre los pasajeros y encendieron las alarmas de los servicios de emergencia.

El colectivo transportaba a 39 personas en total, entre ellas 14 vecinos de Caleta Olivia, 24 de Comodoro Rivadavia y el chofer de la unidad. El accidente ocurrió alrededor de las 04:50 de la madrugada, en una zona de tránsito clave que conecta la Ruta Nacional 3 con el acceso a la ciudad. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo perdió el control y terminó recostado sobre uno de sus laterales, provocando golpes y lesiones leves entre los ocupantes.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

De inmediato, bomberos del Cuartel Nº 5 “Sargento Demian Ceballos” acudieron al lugar para asistir a los pasajeros. Su intervención fue clave tanto en la inspección del colectivo como en la extracción de equipajes y la contención de las personas que habían sufrido crisis nerviosas producto del vuelco. Paralelamente, varias ambulancias del Hospital Zonal José Tardivo se desplegaron en la zona, trasladando a los heridos que requerían atención médica.

En el hospital fueron asistidos los 39 ocupantes del micro. La mayoría presentaba lesiones menores, cortes y contusiones, pero ocho de ellos debieron quedar en observación por presentar traumatismos que requerían un seguimiento más riguroso. La noticia de su internación generó inquietud en familiares y allegados, que aguardaban novedades en el centro de salud local.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Finalmente, hacia la noche del viernes, las autoridades médicas confirmaron que todos los pacientes habían sido dados de alta y que continuarían su recuperación de manera ambulatoria, de acuerdo a lo publicado por La Opinión Austral.

El parte médico oficial llevó tranquilidad a la comunidad, al confirmar que no hubo heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Mientras tanto, la policía de Santa Cruz y personal de Vialidad Nacional trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar las causas del vuelco. Las primeras hipótesis apuntan a una posible distracción, sumada al mal estado de algunos tramos de la calzada y a las condiciones de visibilidad en horas de la madrugada. Sin embargo, las pericias mecánicas sobre la unidad y los informes de testigos serán determinantes para establecer responsabilidades.

Día del Comercio 2025: confirmaron qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

Con información de ABC Diario, redactada y editada por un periodista de ADNSUR