Manejaba muy borracho en Comodoro, lo frenaron en un control y arrojó un alto resultado de alcohol en sangre

La Policía del Chubut intervino durante la madrugada del sábado en un operativo preventivo que derivó en la detección de un conductor alcoholizado en plena zona sur de Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió cerca de la una de la mañana en la esquina de Sarmiento y Florida donde personal policial realizaba un control de control vehicular.

De acuerdo con el parte oficial, los agentes detuvieron la marcha de un coche y advirtieron que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha, convocaron al personal de Tránsito Municipal para la realización del test de alcoholemia correspondiente.

La medición arrojó un resultado positivo de 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que triplica el máximo permitido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 para conductores particulares, establecido en 0,5 g/l.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

En cuanto a la documentación del vehículo, se constató que estaba en regla, sin irregularidades administrativas. Sin embargo, por la condición del conductor, no se le permitió continuar circulando.

Debido a que en ese momento no había medios disponibles para trasladar el vehículo a un depósito municipal, se resolvió designar a un conductor alternativo para retirar el coche del lugar.

Las actuaciones fueron labradas por el personal de tránsito y notificadas al infractor, que quedó imputado a las sanciones que determine la autoridad de aplicación. La intervención se enmarca en los controles preventivos que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos y garantizar la seguridad vial.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

Este procedimiento, ocurrido apenas una hora después de otro caso similar detectado en Alem y Rivadavia, vuelve a poner en relieve el problema del consumo de alcohol al volante en la ciudad. En esa oportunidad, un hombre de 65 años también había sido sorprendido manejando borracho con un test que arrojó 1,52 g/l.