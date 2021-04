COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un hombre manejaba con 2.87 g/l de alcohol en sangre en Comodoro. Lo demoraron en un control, quiso escapar y casi atropella a tres policías. Quedó detenido.

#Comodoro "Yo se que me va a dar mal", dijo el conductor de un vehículo antes de soplar por el alcoholímetro y casi rozar los 3 g/l de alcohol en sangre 🤦 Intentó huir del control y casi atropella a 3 agentes #Comodoro "Yo se que me va a dar mal", dijo el conductor de un vehículo antes de soplar por el alcoholímetro y casi rozar los 3 g/l de alcohol en sangre 🤦 Intentó huir del control y casi atropella a 3 agentes Posted by ADN SUR Agencia de Noticias on Monday, April 5, 2021 #Comodoro "Yo se que me va a dar mal", dijo el conductor de un vehículo antes de soplar por el alcoholímetro y casi rozar los 3 g/l de alcohol en sangre 🤦 Intentó huir del control y casi atropella a 3 agentes

Durante el fin de semana extra largo por Semana Santa se verificaron 4.943 autos en Comodoro Rivadavia. De los 384 test de alcoholemia positivos, 24 fueron positivos y se secuestraron 24 autos.

Una de las situaciones que se registró con un conductor en Comodoro Rivadavia quedó registrada en una grabación al momento de realizarle el test de alcoholemia. "Ya sé, mamá", le contesta el hombre demorado a la agente que le explica cómo debe soplar la boquilla para que se le realice el test de alcoholemia durante un control.

A continuación, asegura “ Yo se que me va a dar mal, yo sé. Si ustedes me quieren acompañar a mi casa, yo dejo el auto en mi casa y me voy" le dice a los agentes que lo interceptaron en el control. Sin embargo, uno de ellos , le pide que primero haga el test.

“Trabajo en la municipalidad” alcanza a decir antes de realizar el test que le da 2, 87 de alcohol en sangre, por lo que el auto quedó secuestrado y fue trasladado por la grúa municipal.

Según informaron fuentes a ADNSUR, el hombre fue detenido, ya que quiso escapar y casi atropella a tres policías.

En Comodoro Rivadavia rige la ordenanza de Alcoholemia Cero por lo cual los conductores deben dar, valga la redundancia, cero en los test de alcoholemia. Las multas son por módulo: el mínimo es de alrededor de 80 mil pesos y máximo de 200 mil pesos