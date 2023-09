Dos vehículos protagonizaron en la mañana de este domingo un accidente en la intersección de las avenidas Kennedy y Libertad, del barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

El accidente se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana e involucró a un Renault Clio y un VW Gol.

De acuerdo con el informe policial, el Gol chocó en la parte trasera al primer vehículo, sin que se registraran personas lesionadas.

Uno de los conductores fue sometido al control de alcoholemia y arrojó 1.42 g/l en sangre.

Como consecuencia del impacto, el Clio subió al boulevard y llevó por delante un arbol.

HORA 06:15hs.

LUGAR Avda. Kennedy y Avda Libertad Barrio Juan XXIII ciudad.

VEHICULOS INVOLUCRADOS Renault modelo Clio dom HIK 080 y Vw modelo Gol 1.6 dom EFX 612.

RELATO: Personal policial interviene en colision mencionada, ya que segundo rodado mencionado, colisiona parte trasera del primer rodado, cual por el impacto sube hacia zona boulevard impactando contra árbol lugar. No sé constata presencia de personas lesionadas. Se requiere presencia transito municipal acercándose Inspector Quiñenao, realizando test alcoholemia pertinente cual arroja 1.42 g/L. Conductor mismo resulta ser Jonathan Ariel Cervante dni nro 37.933.126. Cabe asentar que, conductor (Vw Gol) carece de licencia de conducir y del comprobante del seguro pago. Se labra acta infracción pertinente. No se procede secuestro unidad por carecer medios y espacio para depósito mismo. Se hace cargo del rodado el ciudadano Cruz Calvo Facundo Adrián dni nro 41.334.369 con licencia habilitante.

OFICIAL ACTUANTE Of. Subinsp Braian Aranda.