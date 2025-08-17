Un operativo policial en el barrio Pietrobelli de Comodoro Rivadavia permitió este domingo a la mañana detener la circulación de un conductor que manejaba en estado de ebriedad y sin la documentación obligatoria.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:10 horas en pasaje Belchoir al 1400, cuando un transeúnte informó a la Seccional Segunda sobre un automóvil Renault Logan negro que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al conductor, un joven de 27 años, quien presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, como dificultad para hablar y fuerte aliento etílico.

Por tal motivo, se convocó al personal de tránsito municipal, que realizó el test de alcoholemia.

El resultado fue positivo, con un nivel de 1,64 gramos por litro de alcohol en sangre.

Además, durante el procedimiento se constató que el conductor no contaba con la Licencia Nacional de Conducir ni con el seguro obligatorio.

Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la comisaría, quedando a disposición del Tribunal de Faltas N° 2.