Manejaba borracho en Santa Cruz, se distrajo con el celular y chocó contra una camioneta estacionada

El uso del celular al conducir y el consumo de alcohol siguen siendo dos de las principales causas de accidentes de tránsito en todo el país. A pesar de las campañas de concientización y los controles viales, estas prácticas peligrosas continúan siendo frecuentes en las calles.

Manejar borracho reduce drásticamente los reflejos, el campo visual y la capacidad de reacción, mientras que una simple distracción por mirar el teléfono puede bastar para provocar un accidente. La combinación de ambos factores eleva exponencialmente el riesgo, incluso en trayectos cortos o a baja velocidad.

Un hecho de estas características ocurrió el pasado domingo 17 de agosto poco antes de las 8:00 de la mañana, sobre la calle San Martín al 800, entre Urquiza y Mariano Moreno.

Un hombre de 32 años manejaba un Ford Focus blanco cuando perdió el control y embistió una camioneta Toyota Hilux gris que estaba correctamente estacionada. Testigos señalaron que el conductor iba usando el celular al momento del accidente.

De esta manera, cuando llegó personal de Tránsito municipal, le realizaron al conductor un test de alcoholemia, que arrojó un resultado alarmante. Tenía 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, luego de constatar la alcoholemia positiva, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo, un Ford Focus blanco, que fue trasladado al depósito municipal. El caso fue derivado al Juzgado de Faltas, donde se determinarán las sanciones correspondientes.

Asimismo, se supo que el conductor viajaba solo al momento del choque y no sufrió lesiones, ni tampoco hubo víctimas entre terceros. La camioneta impactada solo presentó daños materiales menores. Por último, se supo que tanto el conductor como el propietario de la camioneta, un hombre de 73 años, se dirigieron a la comisaría para realizar los trámites con sus respectivas compañías de seguros.

INVITÓ A PELEAR A LA POLICÍA EN UN BAR, FUE DETENIDO Y TERMINÓ ROMPIENDO LAS PAREDES DE LA COMISARÍA

La madrugada del pasado domingo 17 de agosto en Pico Truncado se vio sacudida por un episodio de violencia y descontrol que comenzó en un reconocido bar de la ciudad y terminó con daños en una dependencia policial, generando alarma entre vecinos y clientes del establecimiento.

Alrededor de las 2:30 de la mañana, la División Comisaría Segunda recibió un llamado urgente alertando sobre un hecho presuntamente ilícito que ocurría en el bar “El Gauchito”, ubicado estratégicamente en la intersección de la avenida 13 de Diciembre y la calle Tucumán, uno de los puntos de encuentro nocturno más concurridos de la localidad.

Según señaló La Opinión Austral, los agentes se presentaron rápidamente en el lugar y se encontraron con un hombre en estado de exaltación y evidente agresividad que intentaba retirarse apresuradamente del bar. La intervención policial no logró calmarlo: reaccionó con insultos y amenazas directas hacia los policías, llegando incluso a incitarlos a pelear, desafiando abiertamente la autoridad de los uniformados. Su negativa sistemática a proporcionar su identidad complicó aún más la situación, y la tensión creció rápidamente, convirtiendo el ambiente en un escenario potencial de conflicto mayor.

El hombre, alterado, lejos de cooperar, aumentó su agresividad verbal y física, lo que obligó a la policía a intervenir con fuerza para reducirlo. Esta intervención evitó que el incidente se expandiera y provocara daños mayores tanto dentro del local como en la vía pública.

Una vez detenido, el individuo fue sometido a una evaluación médica de urgencia para determinar su estado físico y mental, dado el grado de exaltación mostrado y la posibilidad de presentar algún cuadro de intoxicación o alteración. Luego de esta evaluación, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde fue alojado mientras se continuaban las actuaciones legales correspondientes.

Sin embargo, la violencia del hombre no cesó allí. Dentro de la comisaría, en un ataque de ira, causó destrozos importantes al provocar daños en la pared de durlock de uno de los pasillos de la dependencia. Este acto desató una nueva alarma entre los agentes, quienes tuvieron que reforzar las medidas de contención para evitar que la situación se desbocara aún más y se ocasionaran daños adicionales que podrían poner en riesgo la infraestructura y la seguridad del personal policial.

El área de Criminalística fue convocada para intervenir y documentar los daños, asegurando la correcta recolección de pruebas que podrían ser utilizadas en el proceso judicial. Las actuaciones formalizadas por los efectivos fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado para su análisis.

