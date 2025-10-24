Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito en todo el país. Cada año, miles de personas resultan heridas o pierden la vida debido a imprudencias que podrían evitarse. El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la visión y la coordinación motora, incrementando notablemente el riesgo de colisiones y situaciones de alto peligro en la vía pública.

Los riesgos no afectan únicamente a quienes manejan. Otros conductores, pasajeros y peatones se convierten en víctimas potenciales de accidentes evitables. La combinación de velocidad, distracción y estado de ebriedad puede derivar en choques, atropellos y daños materiales significativos.

Por ello, las autoridades de tránsito y la Justicia suelen extremar los controles y sanciones para quienes son sorprendidos manejando alcoholizados.

Una situación de estas características sucedió en Rawson, Chubut. Un hombre fue detenido luego de protagonizar un choque manejando alcoholizado.

Según se supo, el conductor impactó contra un vehículo que se encontraba estacionado. Por ese hecho sufrió lesiones leves.

Según se supo, cuando intervino el personal policial y al momento de ser identificado, M. C. fue detenido. Constataron que debía presentarse ante la Justicia por incumplir una orden judicial y no informar su domicilio.

Durante la audiencia posterior, la jueza Eve Ponce resolvió otorgarle la libertad, con la condición de que se avance hacia una conciliación con la mujer a la que no podía acercarse por una medida judicial previa.

La fiscal Etelvina Medina será quien consulte a la víctima en los próximos días, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Javier Romero.

RECOMENDACIONES PARA NO CONDUCIR EBRIO

No conducir si consumiste alcohol: incluso una bebida puede afectar tu reacción y concentración.

Designar un conductor: si vas a salir, acuerden que alguien del grupo permanezca sobrio para manejar.

Usar transporte alternativo: taxi, remís, aplicaciones de transporte o transporte público son opciones seguras.

Esperar a estar sobrio: si tomaste, espera varias horas antes de conducir. El metabolismo del alcohol varía según peso, comida y sexo.

Evitar mezclar alcohol y medicamentos: algunos fármacos potencian los efectos del alcohol y afectan la conducción.

Planificar con anticipación: antes de salir, definir cómo volverás a casa sin conducir ebrio.

No dejar que otros conduzcan ebrios: si alguien intenta manejar en estado de ebriedad, ofrécele alternativas o llama a transporte seguro.

Educar sobre los riesgos: recordar que el alcohol al volante aumenta el riesgo de accidentes, lesiones y consecuencias legales graves.

