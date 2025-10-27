Nueve personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas después de un brutal choque entre un micro y un automóvil en la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad misionera de Campo Viera. Tras la tragedia, la investigación judicial se centra en un audio que el conductor del vehículo de menor puerta habría enviado minutos antes del impacto fatal, un registro que podría ser clave para determinar las responsabilidades del siniestro.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. Esa habría sido la escalofriante confesión que Rafael Ortíz , de 34 años, envió a través de un mensaje de WhatsApp poco antes de colisionar de frente con el colectivo de la empresa Sol del Norte. Ortíz, quien manejaba el Ford Focus, murió en el acto y es una de las nueve víctimas fatales que se cobró el accidente.

Según los primeros informes periciales, el Ford Focus invadió el carril contrario a una velocidad muy elevada, lo que provocó el choque frontal y el posterior despiste del micro, que terminó cayendo a un arroyo. Fuentes policiales confirmaron que el teléfono celular del conductor fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

La investigacion judicial en marcha

El análisis del dispositivo móvil buscará determinar no solo la autenticidad del audio, sino también el momento preciso en el que fue grabado y enviado. Si los investigadores logran establecer que el mensaje se mientras emitido Ortíz conducía, la hipótesis de una conducción temeraria se reforzaría considerablemente, convirtiéndose en un elemento central de la causa judicial.

En el marco de las pericias, el Ministerio Público Fiscal también guarda con expectativa los resultados de los exámenes de alcoholemia y toxicológicos realizados sobre el cuerpo del conductor del Focus. Estos análisis serán determinantes para saber si manejaba bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera haber alterado su percepción o capacidad de reacción al volante.

El trágico siniestro vial ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada en el kilómetro 892 de la mencionada ruta nacional. El colectivo, en el que viajaban 50 pasajeros desde la ciudad de Oberá hacia Dos de Mayo, impactó de frente con el Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

A raíz de la violencia del impacto, el conductor del micro perdió el control del rodado, atravesó el guardarraíl del puente sobre el arroyo Yazá y cayó al cauce desde varios metros de altura. Mientras tanto, el automóvil quedó completamente destruido sobre la banquina, a escasos metros del punto de colisión.

Según informó Minuto Uno, desde las primeras horas de la madrugada, un gran operativo se desplegó en la zona. Más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y dotaciones de Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, trabajaron intensamente para asistir a las víctimas. Las tareas se concentraron en remover los vehículos siniestrados y, principalmente, en rescatar a las personas que permanecían atrapadas dentro del micro.

De los 29 heridos registrados inicialmente, catorce personas permanecen internadas en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, según informó la Policía de Misiones en el último parte médico oficial difundido este lunes.