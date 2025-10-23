Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la noche del martes en la esquina de Congreso y Berutti, en Río Gallegos. El siniestro involucró a dos vehículos: un Chevrolet Corsa color bordo y un Renault Sandero rojo, que colisionaron con gran violencia, según confirmó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz.

El impacto fue de tal magnitud que el Chevrolet Corsa terminó estrellándose contra el cerco perimetral de una vivienda particular cercana al lugar del choque. Los daños materiales fueron evidentes en ambos vehículos y en la estructura del inmueble.

Como resultado del accidente, una mujer que viajaba como acompañante en el Renault Sandero debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. Tras la revisión médica, se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave. Por su parte, el conductor del Chevrolet Corsa también fue asistido en el hospital, donde se le diagnosticaron heridas leves.

La rápida intervención del personal de la Comisaría Sexta, en conjunto con el Cuartel Central de Bomberos, el Comando de Patrullas y la División de Accidentología Vial, permitió asegurar la zona y realizar las primeras pericias en el lugar del siniestro.

El trabajo de los especialistas incluyó la recolección de evidencias, la constatación de daños y el análisis de las condiciones de los conductores para establecer las causas del choque.

Durante la intervención, agentes de Tránsito Municipal realizaron los test de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados indicaron que el conductor del Chevrolet Corsa circulaba bajo los efectos del alcohol, mientras que el conductor del Renault Sandero dio resultado negativo.

A partir de esta situación, y por orden de la jueza Dra. Yamila Borquez, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2, se dispuso la realización de extracciones de sangre y orina para ambos conductores, con el fin de profundizar el análisis toxicológico.

Además, la jueza ordenó que ambos conductores permanezcan con domicilio a disposición de la Justicia. Mientras avanza la investigación, se espera esclarecer con exactitud las responsabilidades y las causas que originaron este grave accidente vial.

Este hecho pone nuevamente en evidencia la importancia de extremar las medidas de seguridad al momento de conducir y el impacto que puede tener el consumo de alcohol en la prevención de accidentes en la capital de Santa Cruz.

Con información de La Opinión Austral y Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR