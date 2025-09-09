Manejar ebrio sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito con consecuencias fatales en todo el país. A pesar de las campañas de concientización y las leyes más estrictas, los incidentes en los que conductores alcoholizados ponen en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas persisten.

Este martes 9 de septiembre comenzará el juicio contra un hombre de 42 años acusado de manejar ebrio, atropellar y matar a una jubilada que cruzaba una calle en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en 2023, cuando el conductor de un Volkswagen Gol Trend chocó a la mujer, identificada como Julia Casas. Si bien la víctima fue asistida por personal policial que circulaba por la zona, fue trasladada al hospital zonal, donde murió debido a las graves heridas sufridas al momento del impacto.

Confirmaron un feriado en septiembre de 2025 y no habrá clases en todos los colegios de Argentina

En tanto, al conductor se le realizó un test de alcoholemia, dando positivo por 2,35 gramos de alcohol en sangre. En ese marco, se inició una causa judicial por homicidio culposo agravado, con penas que van desde 3 hasta 6 años de prisión.

LA EXPECTATIVA DE LA FAMILIA DE LA JUBILADA

“El viernes (5 de septiembre) estuvimos hablando con el fiscal y nos confirmó que comienza; tenemos la expectativa de que le den una condena de cumplimiento efectivo”, señaló Claudio, hijo de la víctima.

“Las pruebas son bastante claras”, agregó. “Ese día estuvo en un asado, después se fue a trabajar al boliche, siguió consumiendo alcohol y, cuando terminó, salió y atropelló a mi mamá. En tres oportunidades tuvo la posibilidad de decir ‘no manejo’”, recordó. Por otra parte, se lamentó al revelar que ni el acusado ni su familia “se comunicaron con nosotros desde que ocurrió el hecho”.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

Por último, el hombre reveló que esperan homenajear a su madre y pintar una estrella amarilla, aunque no confirmó la fecha estipulada.

QUÉ SIGNIFICAN LAS ESTRELLAS AMARILLAS EN RUTAS Y CALLES

La estrella amarilla es un símbolo que se coloca en rutas y calles del país para señalar el lugar donde ocurrió un siniestro vial con víctimas fatales.

Su presencia cumple una doble función: por un lado, actúa como memorial para quienes perdieron la vida en accidentes de tránsito; por otro, busca generar conciencia en los conductores sobre las consecuencias del manejo imprudente.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

RECOMENDACIONES CLAVE: NO MANEJAR SI TOMASTE ALCOHOL

Planificá con anticipación: si sabés que vas a tomar, organizá cómo volver: taxi, remís, transporte público o un conductor designado. Conductor designado: acordá con tus amigos quién no va a beber para que pueda manejar con seguridad. Usá apps de movilidad: hoy hay muchas alternativas como Uber para evitar ponerte al volante. Quedate en el lugar: si estás en casa de amigos o en un lugar seguro, considerá pasar la noche allí en lugar de manejar. No subestimes el alcohol: aunque te sientas bien, el alcohol afecta tus reflejos, tu visión y tu capacidad de reacción. Respetá la ley de alcohol cero: en muchas provincias y municipios rige la normativa de alcohol 0 al volante. No hay tolerancia. Pensá en las consecuencias: un solo error puede terminar en tragedia. Conducir ebrio pone en riesgo tu vida y la de otros. Si ves a alguien por manejar borracho, intervení: evitá que tome el volante. A veces, prevenir depende de una decisión a tiempo.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR