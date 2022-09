Manejaba borracha, volcó su auto e insultó a un testigo: "Negro, hacete rubio"

Un accidente de tránsito terminó en escándalo en el centro de Oberá, provincia de Misiones. El accidente se registró este pasado sábado en la intersección de la avenida Libertad y calle Chubut, un lugar muy transitado durante el fin de semana.

La protagonista, una joven de 25 años, manejaba un Volkswagen Vento que quedó con las ruedas hacia arriba después de impactar contra un Volkswagen Nivus que estaba estacionado. Resultó ilesa.

Sin embargo, tras el accidente, insultó a un testigo. Sebastián, se acercó y la mujer desencajada le gritó: “Negro de mi... hacete rubio” y le pidió a otro hombre que se lo llevara.

Sebastián no pudo hacer nada, cruzó la calle y desde la otra vereda miró y escuchó a la mujer que gritaba desencajada. El testeo de la automovilista arrojó 2,48 gramos de alcohol en sangre, es decir cinco veces superior al permitido.

La propietaria del Vento, alterada por la situación, se retiró por sus propios medios. Pero no todo quedó ahí. Posteriormente apareció la docente Adriana Back (36), propietaria del Nivus y radicó una denuncia ante la Seccional Primera donde relató los hechos y reclamó el pago de los daños.

En diálogo con El Territorio, aseguró que "el seguro del Vento no cubre nada porque la dueña estaba borracha. Estoy con mucha bronca e impotencia porque uso el auto para trabajar y para llevar a mis hijos a sus actividades, y por una irresponsable ahora se nos complica todo”.

Además, se mostró indignada porque al día siguiente “esta chica se jactó y se burló por redes sociales. Publicó una foto de su auto y escribió ‘salí a dar una vueltita y di tres’. Pudo haber matado a alguien y todavía se ríe”.

“Como estaba tan borracha su seguro no cubre los gastos y necesito que me pague. Aparte esta chica no puede seguir manejando porque me dicen que no es la primera vez que chocó. La plazoleta estaba llena de chicos, familias que iban y venían. Pudo haber sido una tragedia”, culminó.