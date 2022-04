Según la ley, ambos progenitores tienen los mismos derechos y obligaciones ante sus hijos. La realidad es que muchas veces la diferencia en el ciudado y protección de los hijos se ve mayormente en los procesos de separación de los padres, alguno de los dos tiene mayor peso según el cuidado y con quién conviva el menor. .

"Ante la ley son iguales", describe el Dr. Martín Galíndez, especialista en derecho de familia y salud, que se suma al podcast La Vida de Hoy de ADNSUR. La ley presume que el cuidado de los progenitores es responsabilidad común de ambos, comenta el abogado. "Esos deberes hacen referencia al cuidado y a la consideración, a tener en cuenta lo que ese niño desea y aceptarlo en caso de padres que no sean convivientes", detalla.

En la práctica muchas veces esto no sucede y se judicializan situaciones que se podrían solucionar con el diálogo, como permisos de viajes, desiciones ante qué carrera estudiar o en qué ciudad desarrollar una carrera universitaria. La ley contempla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos por la justicia, y a veces los chicos y chicas tienen que pasar por el proceso judicial, ser escuchados por un juez de familia para tomar una definición en la situación.

El abogado plantea que estos procesos no favorecen el desarrollo de un niño/a y pueden producir un dolor que perdura en el tiempo, perjudicando la relación con sus padres. Por eso, "no hay que judicializar todo, sino hablar y decidir con los hijos, no por ellos", define. Todo eso en este episodio de uno de los podcast de ADNSUR.

Las relaciones con los hijos propios y con los de las parejas, o lo que hoy se conoce como "familias ensambladas" tienen que ser iguales y permitir que el niño/a se desarrolle en todos sus aspectos: personal, social, familiar, educativo y donde ese niño se sienta seguro y comprendido, para saber más, dale play a este episodio.