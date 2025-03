El pasado miércoles 5 de marzo, un hombre fue condenado a pagar $200.000 al Estado y a hacer un curso de tenencia responsable por un hecho de maltrato animal en Comodoro Rivadavia. Según se supo, el hombre tenía a tres perros en mal estado y en desnutrición.

Cabe recordar que el grave hecho ocurrió el pasado 16 septiembre de 2024, cerca de las 17 horas; sin embargo, el caso se resolvió en los últimos dias. En este marco, ADNSUR dialogó con Cristina Piscoliche, rescatista de animales de la ciudad, quien realizó la denuncia en el caso y pidió por “penas más duras”.

La mujer sostuvo que “fue insistir muchísimo, porque yo no recuerdo si fueron dos o tres denuncias por este tema. Fue insistencia. Cuesta muchísimo que las causas avancen en fiscalía porque hay que ver también cómo toman las denuncias, a esta la tomaron como contravencional y en realidad es una falta a la ley penal 14.346”.

Respecto al caso, indicó que se trata de “una perra en un predio de Kilómetro 17; el dueño la tenía para que cuidara el lugar. Con otra rescatista, Laura, le insistimos muchísimas veces en que la castrara. Pensábamos que estaba castrada y, bueno, pasábamos a darle de comer porque este señor iba de tanto en tanto. Así que, bueno, le pasábamos a dar de comer y le decíamos sobre el tema de la castración.”

“Él no se dio cuenta, nosotras no dimos cuenta que la perra estaba embarazada, le dijimos de ayudarlo, nos dijo que no, ‘despreocupate, me hago cargo de los cachorros’, digo, es una perra grande, puede llegar a tener hasta 12 cachorros, ‘despreocupate, yo me hago cargo’, bueno, no podemos hacer nada por una decisión de él, no podemos entrar, hablamos con él muchísimas veces”.

“La perra tuvo cachorros, tuvo cuatro, de los cuatro quedaron dos, no sabemos bien qué fue lo que pasó, según él tenían parvo y se murieron de parvo, pero tendrían que haberse muerto hasta la perra. Resulta que los dejó, nosotros seguimos dándole de comer, él nos agradecía porque a veces que no podía, que no podía ir, que no tenía dinero, etc”, agregó. Sin embargo, la situación empeoró cuando los cachorros empezaron a escapar y, finalmente, el dueño abandonó a los animales.

"El resultado fue que en un momento dado este señor nos dejó fuera a los perros, no nos dejó entrar más, mataron otros perros de la zona, yo creo que de hambre, y fue a raíz de la última vez que vi a los perros que estaban en muy mal estado, descaderados, muy flacos, lastimados, que me tomaron la denuncia", agregó Cristina, quien destacó el abandono total de los animales por parte del hombre. "A esta persona no le sirvieron más y los largó, no les interesó más, no les pagó un veterinario", remarcó.

En tanto, en una audiencia previa al juicio, el hombre se declaró culpable de los hechos. A pesar de negar inicialmente que los perros fueran de su propiedad, las conversaciones y pruebas que Cristina tenía demostraron lo contrario. De esta manera, se le impuso una multa de $200.000 pesos, que deberá pagar al Estado, además de asistir a una charla sobre tenencia responsable.

EL ESTADO DE LOS ANIMALES Y LA CONDENA AL DUEÑO

Según explicó el rescatista, actualmente “los animales están libres, en la zona del kilómetro 17. Voy a darles de comer a algunos perros de la zona; a veces los veo y otras veces no”.

Por otra parte, Cristina señaló que "todo esto no estaría pasando si realmente hubiese un programa de equilibrio poblacional que estuviese en manos del municipio", criticando la escasa cantidad de castraciones realizadas y la falta de control sobre la población animal en la vía pública. "La realidad es esta: habría menos maltrato animal, menos perros en la calle", afirmó.

Aunque el caso avanzó hacia una condena, la rescatista insiste en que las penas deben ser más severas y que se debe tomar con mayor seriedad el maltrato animal. "Las penas tienen que ser más duras, y creo que está faltando muchísimo", concluyó Cristina, quien continúa luchando por la protección de los animales en Comodoro.

DE QUÉ TRATA LA LEY 14.346

En Argentina existe la Ley N° 14.346 que protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y podés denunciarlos. Aquella persona que comete delitos puede recibir una pena de prisión de 15 días a 1 año.

En Comodoro Rivadavia, este tipo de delitos debe ser denunciado de forma penal en la Comisaría más cercana o en Fiscalía, ubicada en la calle Máximo Abásolo 980, en pleno centro de la ciudad. Además, el trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomarlo.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MALTRATO ANIMAL?

No alimentarlos bien

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

Tenerlo atados y/o encerrados en malas condiciones

¿QUÉ SE CONSIDERA ACTOS DE CRUELDAD CON LOS ANIMALES?