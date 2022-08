Un perro de Las Lajas, Neuquén, fue atacado con un machete por su propio dueño y terminó internado en un veterinario. Frente a esta triste situación los vecinos lograron rescatarlo y trasladar al can, quien necesitan ayuda para que pueda recuperarse..

Tras ser atacado por un hombre -que sería su dueño y cuya identidad no fue compartida- el perro fue rescatado por los propios vecinos del barrio 8 de Febrero. Debió intervenir una protectora y posteriormente fue internado en un veterinario en Zapala, donde fue tratado por las múltiples heridas tanto en su boca y nariz como en su cuerpo.

Según las primeras informaciones, se trataría de un hombre que ya habría matado a otros animales y que suele tener inconvenientes con sus vecinos, indicó Diario 10.

Comodoro: una joven entró a la casa de su expareja, lo atacó a golpes y arañazos

“Este hombre no está bien, tiene problemas con las drogas y el alcohol, pero no puede ser que por eso no se haga nada. Le muestra el miembro a niños y mujeres y no se le puede hacer nada ‘porque está enfermo’. ¿Qué hacemos si la próxima vez ataca a una persona?”, señaló Alberto en diálogo con LM Neuquén.

Encontraron una pierna humana quemada y mordida por los perros a metros del Estadio de Belgrano

Por el momento, el perro permanece internado en una veterinaria donde lo mantienen monitoreado, le realizan las curaciones correspondientes y le suministran medicación.

Por otra parte, desde la Municipalidad pusieron a disposición abogados para que los orienten en los siguientes pasos a seguir en su denuncia.

Los vecinos están solicitando ayuda económica para solventar los gastos veterinarios del animal. Necesitan juntar más de 25.000 pesos. Por

Los interesados pueden colaborar por Mercado Pago al número 2948432964 o al alias ayun.angeles.4.patas a nombre de Roxana Analía Hernández.